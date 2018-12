Crismanich motorizó proyectos junto a otros doce deportistas

El extaekwondista, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se unió junto a otros destacados deportistas del país para cambiar la realidad de muchas familias con necesidades extremas, con programas realizados en los últimos ocho años.

Tre­ce de los de­por­tis­tas olím­pi­cos más im­por­tan­tes del pa­ís se unie­ron pa­ra mo­to­ri­zar di­fe­ren­tes pro­yec­tos so­li­da­rios du­ran­te los úl­ti­mos ocho años y que ayu­dó a cam­biar la re­a­li­dad de mu­chas fa­mi­lias con ne­ce­si­da­des ex­tre­mas. En­tre los ocho prin­ci­pa­les es­que­mas de tra­ba­jo que con­si­guie­ron en es­te tiem­po ya do­na­ron 1.340.000 pe­sos y re­co­pi­la­ron mi­les de con­mo­ve­do­ras his­to­rias, que se­gu­ra­men­te los com­ple­tó aún más que sus lo­gros de­por­ti­vos.



“Es­te pro­gra­ma nos ha­ce me­jo­res per­so­nas”, coin­ci­die­ron Pau­la Pa­re­to (ju­do), Del­fi­na Me­ri­no (hoc­key so­bre cés­ped), Fe­de­ri­co Mo­li­na­ri (gim­na­sia), Braian To­le­do (ja­ba­li­na), Jen­ni­fer Dalh­gren (lan­za­mien­to de mar­ti­llo), Se­bas­tián Cris­ma­nich (ex­ta­ek­won­dis­ta), Ger­mán Chia­ra­vi­glio (sal­to con ga­rro­cha), Yé­si­ca Bopp (bo­xe­o), Ana Ga­llay (be­ach vó­ley), Se­bas­tián Ar­me­nault (ul­tra­ma­ra­to­nes), Del­fi­na Pig­na­tie­llo y Fe­de­ri­co Gra­bich (am­bos de na­ta­ción).



Ellos eli­gen un si­tio pa­ra re­fac­cio­nar y We­ber Saint Go­bain, la em­pre­sa de cons­truc­ción, se en­car­ga del res­to pa­ra me­jo­rar la in­fra­es­truc­tu­ra de lu­ga­res ne­ce­si­ta­dos, co­mo co­me­do­res, me­ren­de­ros, clu­bes y es­cue­las. Y tan im­pac­tan­te co­mo los nú­me­ros o las me­jo­ras en in­fra­es­truc­tu­ra son las emo­cio­nes de los ayu­da­dos y el com­pro­mi­so de los de­por­tis­tas den­tro de un no­ve­do­so es­que­ma de pa­tro­ci­nio en el que to­das las par­tes ga­nan.



“A­yu­dar a otros se ha trans­for­ma­do pa­ra mí en al­go tan im­por­tan­te co­mo ga­nar tor­ne­os”, con­fe­só To­le­do, que su­frió mu­chas ca­ren­cias de chi­co, y es el tes­ti­mo­nio ide­al pa­ra re­su­mir lo que sien­ten los in­te­gran­tes de la “Hue­lla We­ber”. “Po­der ayu­dar cie­rra el cír­cu­lo, ha­ce que mis cua­tro tí­tu­los mun­dia­les ten­gan un sig­ni­fi­ca­do mu­cho ma­yor”, agre­gó Gei­jó, una de las me­jo­res na­da­do­ras de aguas abier­tas del pla­ne­ta.



“Só­lo pre­ten­de­mos que se com­pro­me­tan con el pro­yec­to so­cial que eli­gen y a cam­bio les da­mos las he­rra­mien­tas pa­ra co­la­bo­rar. Es­te pro­gra­ma na­ció pa­ra de­jar jus­ta­men­te eso, una hue­lla en la co­mu­ni­dad, con la idea de de­vol­ver a tra­vés de nues­tros ído­los olím­pi­cos”, di­jo Ma­ria­no Bo, di­rec­tor ge­ne­ral de WSG. Al prin­ci­pio fue­ron 54 em­ba­ja­do­res, cu­brien­do ca­si to­dos los de­por­tes más im­por­tan­tes del pa­ís, pe­ro con los años que­da­ron los ma­yo­res re­fe­ren­tes y los que me­jor en­ten­die­ron el de­sa­fí­o.



“Es­te pro­gra­ma me en­se­ñó a ser ca­da día una me­jor per­so­na”, ase­gu­ró Chia­ra­vi­glio, al­guien que pa­só por to­das, de ser un ta­len­to pre­coz (cam­pe­ón mun­dial me­nor) has­ta to­car fon­do (2008 a 2014) an­tes de re­sur­gir al lle­gar a las fi­na­les del Mun­dial 2015 y los Jue­gos de Río 2016. Pa­re­to, qui­zás la me­jor de­por­tis­ta mu­jer de la his­to­ria, es un ejem­plo de pro­fe­sio­na­lis­mo, de­di­ca­ción y pa­sión, ya que ha­cien­do la re­si­den­cia de mé­di­ca, si­gue al más al­to ni­vel a sus 32 años.



“Me da la po­si­bi­li­dad de ha­cer al­go que me lle­na el al­ma. Es her­mo­so ayu­dar a los que más ne­ce­si­tan. Nun­ca me ha­bí­an he­cho una pro­pues­ta así, por eso no pu­de de­cir que no…”, acep­tó. Del­fi­na Me­ri­no, que vie­ne de ser ele­gi­da la me­jor ju­ga­dor de hoc­key del mun­do y es ca­pi­ta­na de Las Le­o­nas, sa­bía que al­go le fal­ta­ba más allá del éxi­to de­por­ti­vo. “Ha­ce ra­to ve­nía pen­san­do có­mo po­der ayu­dar a la gen­te y no se me ocu­rrí­a. Has­ta que apa­re­ció es­ta opor­tu­ni­dad úni­ca”, ad­mi­tió.



Jenny Dahl­gren, par­ti­ci­pan­te de cua­tro Jue­gos Olím­pi­cos, es otra mu­jer de­por­tis­ta que se sa­le del mol­de y de­rro­cha ma­du­rez, con un her­mo­so pro­yec­to so­li­da­rio con la Gran­ja An­dar en Mo­re­no, don­de ca­pa­ci­tan a chi­cos dis­ca­pa­ci­ta­dos pa­ra que pue­dan in­ser­tar­se en el mer­ca­do la­bo­ral. Allí, a tra­vés de ma­te­ria­les de We­ber, ya des­ti­nó 200.000 pe­sos pa­ra cons­truir­le una ca­sa a una fa­mi­lia que nun­ca ha­bía te­ni­do una de ma­te­ria­les. La­men­ta­ble­men­te, du­ran­te el pro­ce­so de cons­truc­ción de la nue­va, el hi­jo de la pa­re­ja fa­lle­ció de tu­ber­cu­lo­sis, jus­ta­men­te por las con­di­cio­nes en las que ha­bi­ta­ba la fa­mi­lia.



“El día que fui­mos a inau­gu­rar la ca­sa fue to­do muy fuer­te, tris­te y emo­cio­nan­te a la vez. Jo­sé y Ce­ci­lia pa­sa­ron mo­men­tos muy di­fí­ci­les, pe­ro al me­nos no­so­tros pu­di­mos ayu­dar­los con una vi­vien­da dig­na y se­gu­ra. Co­sas así me ge­ne­ran una sen­sa­ción de fe­li­ci­dad inex­pli­ca­ble, es un mi­mo al al­ma que su­ma más que cual­quier lo­gro de­por­ti­vo”, re­la­tó Dahl­gren, emo­cio­na­da.



