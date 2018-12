Acevedo destacó la entrega en el título de Victoria

El DT de Victoria, Alejandro Acevedo, dijo que con Pingüinos ya se conocen de memoria, entonces había que poner algo extra en la final para que no se volviera a dar la derrota sufrida en el partido decisivo anterior.

Victoria se tomó revancha de la final perdida ante Pingüinos la temporada pasada, derrotándolo esta vez al equipo de la “banda negra” para hacer suyo el título de campeón del torneo oficial de primera división masculina del futsal capitalino. En el juego de ida empataron 1 a 1, pero en el segundo partido Victoria se impuso 2 a 0 para quedarse con el premio mayor del certamen que organizó la Asociación Correntina de Fútbol de Salón.



“Hace tres años que venimos llegando a la final con Pingüinos y nos conocemos mucho. Eso hace que no salgan buenos partidos. El futsal es un juego de astucia, de engaño, pero cómo engañar cuando ya conocemos todas las mañas del otro. Entonces hay que sacar lo otro, lo que todo hombre tiene en algún lugar. Y mis muchachos sacaron en este partido final a relucir eso, porque hacía falta un corazón de fierro ante un gran rival, al que felicito por su juego y su entrega”, señaló el técnico de Victoria, Alejandro Acevedo.



El DT dijo que por el resultado del partido de ida “no nos servía el empate, había que ganar o ganar, y por suerte se dio. Tal vez no gustó nuestro juego, pero era una final, y ya habíamos perdido dos, por eso no queríamos que nos volviera a pasar. El año pasado ganó Pingüinos, y encima en la Copa de Oro también nos fue mal”. “Esta vez mostramos que si a Victoria lo apuran, también puede meter un caño o tirarse a los pies del rival. No hay problema, los muchachos lo pueden hacer. Mis jugadores fueron unas fieras, unos leones por cómo metieron todo el partido, así que el título lo tienen bien ganado”, concluyó Acevedo.



Volvió Cáceres



“Me cuesta mucho hablar, la emoción me puede. No puedo contener las lágrimas. Estoy de vuelta, luego de una lesión muy fea. La vida me dio una revancha, volví y puse todo. Fue mi cuarto partido en ocho meses, y jugué con el corazón en la mano. Estoy seguro de que voy a volver a ser el de antes. Todo cuesta, pero lo voy a lograr”, expresó Gaspar Fidel Cáceres tras derrotar a Pingüinos en la final.



Fuente: Diario El Litoral



