El Sub 15 masculino de Regatas monopolizó trofeos

Con la entrega de premios de la A.Vo.Re. se cerró en Resistencia la temporada 2018 de vóleibol. Gran noche para el Club de Regatas Corrientes que tuvo sus picos de rendimientos con las categorías Sub 15 y Sub 19 caballeros, y Sub 13 femenino.

El pasado miércoles a la noche en el Club de la Universidad Nacional del Nordeste (CUNE) en la capital chaqueña, la Asociación de Vóleibol de Resistencia (A.Vo.Re.) realizó la ceremonia de premiación de la temporada 2018. De esta manera la A.Vo.Re. cerró la temporada 2018 en donde el Club de Regatas Corrientes fue protagonista, subiendo a la mayoría de los podios y con el Sub 15 Masculino coronándose en ambas competencias. Gran temporada también del equipo Sub 19 que viene trabajando hace varios años con Maximiliano Ledesma a la cabeza, ya con varios de sus integrantes consolidados en Primera División, lo que habla del potencial de este fenomenal grupo.

RAMA FEMENINA



En la rama Femenina, Regatas Corrientes fue subcampeón en Sub 13 en el Torneo Apertura y quedó a un paso del podio, cuarto, en el Clausura; siendo reconocida Antonella Solari como la mejor opuesta de la competencia. En la categoría Sub 15, en tanto, Regatas Corrientes fue subcampeón del Torneo Apertura; y en Primera Damas, con una base netamente juvenil, logró un más que meritorio tercer puesto en el Torneo Clausura.



LOS CABALLEROS



En la rama Masculina, en tanto, hay que comenzar hablando de los chicos del Sub 15, que monopolizaron la temporada quedándose con el Torneo Apertura y Clausura; además de lograr tres premios individuales. Puntualmente ellos fueron: mejor armador Tobías Canteros, mejor opuesto David Canillas, y mejor libero Lautaro Gómez Monzón; lo que habla a las claras de un tremendo equipo potenciado con sus individualidades.



Mientras que en la categoría Sub 17, Regatas terminó tercero en el Apertura y en la categoría Sub 19 fue campeón del Apertura y subcampeón del Clausura, en otro hecho para destacar, y con creces, en la temporada “remera”. Allí también hubo premios individuales como el de mejor libero Matías Sánchez, mejor central Joaquín Romero, mejor punta receptor Enzo Alegre, y mejor opuesto Leonardo Alegre.



Un plantel, hablamos del Sub 19, que nutre al equipo de Primera División que por primera vez en mucho tiempo, se codeó entre los mejores logrando el tercer puesto en el Apertura y el subcampeonato en el Clausura. En Primera también fue distinguido como mejor central Joaquín Romero, una de las grandes promesas del vóleibol del Club de Regatas Corrientes; en honor a la verdad hoy ya toda una realidad. Todos impulsados por un staff de entrenadores de primer nivel, bajo la coordinación de Walter Pelozo, y Vanesa Fernández, Maximiliano Ledesma y Pablo Verdún; entre otros.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes