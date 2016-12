“El objetivo es ganar mi categoría”

El piloto cordobés, Lucas Innocente, que representará por tercera vez a Corrientes en el “rally más peligroso del mundo” dialogó con El Diario de Córdoba y le contó sobre sus objetivos, su preparación y las expectativas de la largada como el mejor del mundo en los Quads 4x2.

Lu­cas In­no­cen­te es vi­lla­ma­rien­se pe­ro vi­ve ha­ce mu­chos años en Co­rrien­tes. Es­ta­rá el pró­xi­mo 2 de ene­ro por ter­ce­ra vez lar­gan­do un Rally Da­kar, lue­go de ha­ber lo­gra­do el se­gun­do pues­to de la Cla­se Se­rie 2 de la ca­te­go­ría Cua­dri­ci­clos en la edi­ción 2016. Lu­cas se su­bi­rá una vez más a un cua­dri­ci­clo pa­ra lar­gar en Asun­ción y em­pren­der un nue­vo de­sa­fío en la ca­rre­ra más exi­gen­te del pla­ne­ta.



Na­ci­do el 7 de fe­bre­ro de 1976, Lu­cas es el úni­co pi­lo­to lo­cal en ha­ber co­rri­do ofi­cial­men­te es­ta prue­ba y, al mis­mo tiem­po, el pri­mer pi­lo­to de la ciu­dad en com­pe­tir en un Da­kar y su­bir­se a un po­dio. El otro vi­lla­ma­rien­se que in­ter­vi­no en un Da­kar fue Gus­ta­vo Bec­ca­rí­a, na­ve­gan­te en la ca­te­go­ría Au­tos. En 2016 fue se­gun­do en la ca­te­go­ría Se­rie 2 de Cua­dri­ci­clos (4ž4 de 0 a 900 cc) y fue 15to. en la ge­ne­ral y es­te pró­xi­mo año va por más. Ha­ce tres dé­ca­das es­tá ra­di­ca­do en Co­rrien­tes. Tras ha­ber vi­vi­do unos años en Vi­lla Car­los Paz, su fa­mi­lia se ra­di­có a me­dia­dos de los años 80 en aque­lla pro­vin­cia.

Es hi­jo de Ku­ki Ca­no y de Pan­za In­no­cen­te, un me­mo­ra­ble ex­pi­lo­to de mo­tos y au­tos. Su pa­dre es re­cor­da­do por mu­chos de los fie­rre­ros lo­ca­les, da­do que fue pi­lo­to de Rally (tie­ne par­ti­ci­pa­cio­nes en dis­tin­tas prue­bas, en­tre ellas el Rally de la Man­za­na) y en el Tu­ris­mo Na­cio­nal. “La pa­sión por el de­por­te mo­tor la he­re­dé de él”, cuen­ta Lu­cas.



Su pri­mer Rally Da­kar fue en 2015, don­de la ca­rre­ra “me ven­ció”, que­dan­do afue­ra en la oc­ta­va eta­pa. En 2016, en su se­gun­do Da­kar, tu­vo un ac­ci­den­te en la eta­pa 12, pe­núl­ti­ma de la ca­rre­ra, mien­tras tran­si­ta­ba por Tras­la­sie­rra, pre­vio a la lle­ga­da a Car­los Paz. Su cua­dri­ci­clo vol­có y se le ca­yó en­ci­ma. Se le do­bló to­da la di­rec­ción y tu­vo que re­pa­rar­la. Ese in­con­ve­nien­te le hi­zo per­der la pun­ta de la ca­te­go­ría y ter­mi­nar se­gun­do.



Lue­go de va­rias ex­pe­rien­cias im­por­tan­tes en es­te 2016 (su­ma­das al Da­kar dis­pu­ta­do en ene­ro pa­sa­do), par­ti­ci­pó de los Da­kar Se­ries di­se­ña­dos pa­ra Su­da­mé­ri­ca (en Pe­rú y Co­lom­bia), tam­bién co­rrió en un Rally en Ma­rrue­cos y en el De­sa­fío Ru­ta 40. El vi­lla­ma­rien­se Lu­cas In­no­cen­te tie­ne to­do lis­to pa­ra via­jar a Asun­ción y an­tes de em­pren­der via­je dia­lo­gó con el me­dio cor­do­bés.



-­¿Con ilu­sio­nes re­no­va­das y dis­tin­tas?

-­Sí, to­tal­men­te. Los ob­je­ti­vos per­so­na­les tam­bién son dis­tin­tos. Uno tie­ne la ex­pe­rien­cia pre­via de dos Da­kar y de más ca­rre­ras, en­tre ellas el Cam­pe­o­na­to Ar­gen­ti­no, otras in­ter­na­cio­na­les. Es­te año he po­di­do ha­cer tres com­pe­ten­cias: una en Pe­rú, otra en Co­lom­bia y una más en Ma­rrue­cos, en la tie­rra ma­dre del Da­kar. Cum­plí en prin­ci­pio un sue­ño y des­pués una ex­pe­rien­cia ex­tra­or­di­na­ria en lo téc­ni­co y en lo fí­si­co. Fue­ron seis eta­pas en el de­sier­to de Sa­ha­ra, que es una co­sa in­cre­í­ble pa­ra lo que no­so­tros ha­ce­mos; la pre­pa­ra­ción fue ex­tra­or­di­na­ria, por­que la téc­ni­ca que po­dés ad­qui­rir ahí, los co­no­ci­mien­tos, ya sea en na­ve­ga­ción o con­duc­ción, eso ha si­do fan­tás­ti­co, re­al­men­te fan­tás­ti­co, inol­vi­da­ble. Eso su­ma, ob­via­men­te, a to­da mi ex­pe­rien­cia pre­via, que ya va­mos te­nien­do con el co­rrer de los años, y al buen re­sul­ta­do que tu­vi­mos en el úl­ti­mo Da­kar, en el que ter­mi­né se­gun­do en mi ca­te­go­rí­a, que pu­de ga­nar dos eta­pas, de las más di­fí­ci­les del Da­kar.



-­¿Esto pro­vo­ca que crez­can los ob­je­ti­vos?

-­Uno se va po­nien­do ob­je­ti­vos un po­co más al­tos, se va dan­do cuen­ta de que se pue­de es­tar ahí, en los pri­me­ros pues­tos, se pue­de co­rrer y com­pe­tir de igual a igual a pi­lo­tos del res­to del mun­do, pi­lo­tos eu­ro­pe­os, ame­ri­ca­nos. Tra­ba­ja­mos to­do el año en fun­ción del ob­je­ti­vo má­xi­mo que es ga­nar la ca­te­go­rí­a. He­mos tra­ba­ja­do en el de­sa­rro­llo del cua­dri­ci­clo mu­chí­si­mo, pro­ban­do pro­duc­tos nue­vos, de­sa­rro­llos nue­vos. Ob­via­men­te se uti­li­za­ron pa­ra el ar­ma­do del cua­dri que ya es­tá pro­ba­do y ter­mi­na­do. Ca­si te di­ría em­ba­la­do y lis­to pa­ra via­jar a Asun­ción.



-­¿También ha­brá una pre­sen­ta­ción pre­via?

-­Hicimos la pre­sen­ta­ción en Co­rrien­tes, en el shop­ping más gran­de, pa­ra la pren­sa lo­cal y to­dos los spon­sors y el pú­bli­co. Soy el re­pre­sen­tan­te lo­cal en Co­rrien­tes y el úni­co pi­lo­to de es­ta pro­vin­cia que es­ta­rá en el Da­kar. Ten­go mis se­gui­do­res, gen­te que se sien­te iden­ti­fi­ca­da en es­te ti­po de com­pe­ten­cia. Me apo­ya y me si­gue y tam­bién va a es­tar se­gu­ra­men­te. Re­pre­sen­to a Co­rrien­tes por­que ten­go el apo­yo de mu­cha gen­te de es­ta pro­vin­cia, pe­ro me re­co­noz­co y soy na­ci­do en Vi­lla Ma­rí­a. Du­ran­te la pre­sen­ta­ción no só­lo ha­bla­ré del Da­kar, mos­tra­re­mos lo que hi­ci­mos, al­gu­nas imá­ge­nes y ade­más va­mos a con­tar el de­sa­rro­llo de la má­qui­na, con lo nue­vo que va­mos. En re­a­li­dad hay mu­chos cam­bios.



-­¿Qué es lo nue­vo que le agre­gás al cua­dri­ci­clo?

-­Como nue­vo que no usa­mos an­tes hi­ci­mos un de­sa­rro­llo de la ca­ja. Pun­tual­men­te so­bre el en­gra­na­je de al­ta, pa­ra lo­grar un 10% más de ve­lo­ci­dad fi­nal. Es­tá­ba­mos lle­gan­do a los 130, 132, 133 el año pa­sa­do. El ob­je­ti­vo es de­sa­rro­llar un 10% más, que es mu­chí­si­mo. Es­ta­rí­a­mos pi­san­do los 150 ki­ló­me­tros por ho­ra. Lo he­mos de­sa­rro­lla­do, pro­ba­do y ya es­tá ins­ta­la­do en el cua­dri. Eso es lo nue­vo que no usa­mos an­tes. Lue­go siem­pre hay mo­di­fi­ca­cio­nes es­truc­tu­ra­les, la dis­tri­bu­ción del pe­so, la sus­pen­sión, los fre­nos; uno va en­con­tran­do el ti­po de pas­ti­llas que más se adap­tan más a uno, al gus­to del ma­ne­jo. Siem­pre va ha­bien­do pe­que­ños cam­bios en fun­ción a las co­mo­di­da­des, a mi mo­do de ma­ne­jo. Des­pués de­sa­rro­lla­mos una Ecu Uni­dad de con­trol del mo­tor. En re­a­li­dad no par­ti­ci­pé, di­rec­ta­men­te lo hi­zo Can-­Am, que tie­ne un de­par­ta­men­to Ra­cing, en Ca­na­dá. Ase­so­ran y cons­tru­yen to­das las pie­zas de com­pe­ti­ción de la mar­ca. He lo­gra­do es­te año te­ner el apo­yo de ellos. El año pa­sa­do usa­mos una Ecu se­te­a­da, pe­ro era he­cha por no­so­tros. Aho­ra es Can-­Am la que de­sa­rro­lló esa Ecu nue­va y la en­vió. Ese es otro cam­bio im­por­tan­te con el que va­mos es­te año.



-­¿Todos di­cen que el ob­je­ti­vo es ga­nar­le al Da­kar?

-­El ri­val siem­pre se­rá el Da­kar. Ga­nar­le al Da­kar es el gran ob­je­ti­vo y el pri­mer de­sa­fí­o. Son 10 mil ki­ló­me­tros, aho­ra en 12 dí­as. Es un de­sa­fío hu­ma­no y téc­ni­co, por­que mu­chas ve­ces la má­qui­na no aguan­ta y mu­chas otras el cuer­po no aguan­ta. Es un de­sa­fío no só­lo hu­ma­no, sin tam­bién téc­ni­co. Con­cluir­lo, his­tó­ri­ca­men­te lo ha­ce el 32% o 33% de los que lo ini­cian. For­mar par­te de ese se­lec­to gru­po que lle­ga al fi­nal es un pri­mer ob­je­ti­vo im­por­tan­te. Es­ta vez nos pu­si­mos una me­ta un po­co más al­ta, no só­lo ter­mi­nar­lo, si­no ade­más ser pro­ta­go­nis­ta y si Dios quie­re, ga­nar la ca­te­go­rí­a. Esa es mi gran me­ta.



-­¿Has he­cho un cam­bio de equi­po?

-­Sí. En re­a­li­dad, es­te año, co­mo en los an­te­rio­res, ter­mi­né es­ta úl­ti­ma ca­rre­ra con el equi­po de Maz­zuc­co, el de Can-­Am. Al Da­kar voy con la asis­ten­cia del equi­po ofi­cial de Can-­Am pe­ro de Co­lom­bia. De he­cho, ha­bía re­ci­bi­do la in­vi­ta­ción de ellos pa­ra co­rrer una ca­rre­ra en Co­lom­bia es­te año. Fui, nos co­no­ci­mos ahí y lue­go vi­no la pro­pues­ta de for­mar par­te del equi­po de Co­lom­bia; ac­ce­dí con gus­to. Hay al­gu­nos be­ne­fi­cios, es­tá la apro­ba­ción de Can-­Am fi­lial mun­dial. A tra­vés de ellos re­ci­bí el ase­so­ra­mien­to y el apo­yo del de­par­ta­men­to Ra­cing de Can-­Am. Hay bue­nos cam­bios y ten­go mu­chas ex­pec­ta­ti­vas.



-­¿Este año co­rris­te tam­bién el Ru­ta 40?

-­El Ru­ta 40 es la ca­rre­ra por ex­ce­len­cia que te­ne­mos en Su­da­mé­ri­ca. Co­rrí en Pe­rú, que tam­bién es muy exi­gen­te. Pe­ro es co­mo que tie­ne una ge­o­gra­fía que es úni­ca. Pe­rú tie­ne mu­cha are­na y du­na, que es muy lin­do y téc­ni­co, pe­ro só­lo eso. Fue la ter­ce­ra edi­ción que co­rro del Ru­ta 40. Tie­ne de to­do, cli­ma por mo­men­tos fres­co, por otros, mu­cho ca­lor. La ge­o­gra­fía es fan­tás­ti­ca, hay mon­ta­ña, pie­dras, are­na en Men­do­za, en San Juan en Fiam­ba­lá (La Rio­ja). Es la ca­rre­ra que to­do su­da­me­ri­ca­no pue­de co­rrer, por­que tie­ne to­dos es­tos con­di­men­tos ex­tras. Son su­ma­men­te úti­les si uno tie­ne as­pi­ra­cio­nes a co­rrer el Da­kar. Es una ca­rre­ra que es­ta­ría obli­ga­do a co­rrer­la. La dis­tan­cia, los ki­ló­me­tros y el ti­po de com­pe­ten­cia son muy bue­nos. Mu­chas ve­ces hay eu­ro­pe­os que lle­gan a co­rrer­la por el ni­vel, la exi­gen­cia, por to­dos esos de­ta­lles que son fun­da­men­ta­les si se tie­ne as­pi­ra­cio­nes de co­rrer el Da­kar.



-­¿La lo­gís­ti­ca del equi­po, la pre­pa­ra­ción y ali­men­ta­ción su­man mu­cho pa­ra en­ca­rar otro Da­kar?

-­Sí, ob­via­men­te. Se van su­man­do ex­pe­rien­cias que que­dan, que uno guar­da. Va­mos con un plan si­mi­lar en lo que es lo­gís­ti­ca, en la ali­men­ta­ción hi­ci­mos una adap­ta­ción a la del año pa­sa­do, pe­ro más in­ten­si­va. La su­ma de pe­que­ños de­ta­lles ha­ce al gran lo­gro. Con­cluir un Da­kar y ter­mi­nar bien po­si­cio­na­dos es por la su­ma de va­rios de­ta­lles. Si hay al­gu­na fa­lla, no di­go que no lo va­yas a ter­mi­nar. Pe­ro qui­zás va­yas a fi­na­li­zar más con­di­cio­na­do. Las pe­que­ñas fa­llas son las que pro­vo­can los re­tra­sos, el tiem­po es nues­tra cla­si­fi­ca­ción, un re­tra­so re­cae en una re­car­ga de mi­nu­tos y ca­és en el cla­si­fi­ca­dor.



