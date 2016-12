Gran cierre de año con la coronación de los campeones

Nicolás Núñez (Sub 11), Fernán Vilte Bosch (Sub 13 y Sub 15), Federico Gallardo (Sub 18 y 23), Flavia Dusset (Damas), y Arturo Palacio (Mayores y Maxis) son los flamantes campeones de la temporada 2016 de tenis de mesa del Club de Regatas Corrientes. En la cena de cierre del año recibieron su premiación.

Con la disputa de tres torneos Abiertos, que permitieron confeccionar el ranking 2016, además de innumerables participaciones locales, provinciales, regionales y nacionales, la actividad de tenis de mesa del Club de Regatas Corrientes cerró una temporada excelente, brillante. Tras la finalización del año, y oficializados los resultados por la subcomisión de tenis de mesa, son campeones Nicolás Núñez (Sub 11), Fernán Vilte Bosch (Sub 13 y Sub 15), Federico Gallardo (Sub 18 y 23), Flavia Dusset (Damas), y Arturo Palacio (Mayores y Maxis).



Por tal motivo, en la terraza de la institución se llevó a cabo el cierre de la temporada, con un gran marco, en donde se premiaron a los campeones y al podio (hasta el tercer puesto) de cada categoría; demostrando una vez más el crecimiento sostenido que viene experimentando la disciplina. En la oportunidad, se hizo un especial agradecimiento a Nelson Veas Oyarzo y Nora Sandoval por la valiosa gestión por la cual el Club recibió la donación de cuatro mesas para la práctica. Por lo que fueron premiados con una excelente caricatura realizada por la caricaturista Mónica Maidana. “La subcomisión de tenis de mesa cerró un año con un balance altamente positivo, ya que todo los elementos que se utilizan ahora en la práctica pertenecen al Club, por lo que forman parte del patrimonio de la institución, y eso para nosotros es importantísimo”, dijo el presidente de la subcomisión Carlos Núñez.



Así mismo destacó y valoró la gran colaboración de la FCTEM (Federación Correntina de Tenis de Mesa) por los elementos prestados hasta aquí para la práctica de la disciplina; por lo que el Presidente de la Federación Arturo Palacio, recibió en reconocimiento del Club de Regatas Corrientes. De esta manera, Regata ahora cuenta con siete (7) mesas completas, cuatro (4) nuevas, con sus correspondientes redes y contadores están listas para usar en torneos internacionales; además de flamantes árbitros nacionales y entrenadores que se recibieron en la temporada, gracias a esta gestión.



EL RANKING FINAL 2016



Sub 11: 1) Nicolás Núñez, 2) Simón Morales Robles, y 3) Joaquín Jaluf.

Sub 13: 1) Fernán Vilte Bosch 360 puntos, 2) Lisandro Pérez Troia 285, 3) Nicolás Núñez 215, 4) Benno Delvescovo 140, y 5) Benjamín Masa 65 unidades.

Sub 15: 1) Fernán Vilte Bosch 335 puntos, 2) Santino Boetto 260, 3) Lisandro Pérez Troia 245, 3) Germán Vilte Bosch 245, 5) Nicolás Núñez 205, 6) Agustín Romero 195, 7) Benno Delvescovo 130, y 8) Benjamín Masa 65 unidades.

Sub 18: 1) Federico Gallardo 360 puntos, 2) Matías Vilte Bosch 245, 3) Germán Vilte Bosch 235, 4) Santino Boetto 225, 5) Agustín Romero 195, y 6) Luciano Lomónaco y Tiago Fernández 75 unidades.

Sub 23: 1) Federico Gallardo 360 puntos, 2) Lautaro Troia 265, 3) Matías Vilte Bosch 245, y 4) Luciano Lomónaco 65.

Damas: 1) Flavia Dusset 360 puntos, 2) Myrian Giardienieri 285, 3) Gladys Correa 195, 4) Edith Pinto 150, 5) María Teresa Pozzi 140, y 6) Débora Romero 65 unidades.

Mayores: 1) Arturo Palacio 315 puntos, 2) Cayetano Troia 160, 3) Germán Vilte Bosch 150, 4) Lisandro Pérez Troia y Lautaro Troia 140, 6) Pablo Putallaz y Agustín Romero 130, 8) Federico Gallardo 120, y 9) Matías Vilte Bosch y Carlos Núñez 95, y 11) Nelson Veas 65 unidades.

Maxis: 1) Arturo Palacio 335 unidades, 2) Carlos Núñez 225, 3) Cayetano Troia 215, 4) Pablo Putallaz 160, 5) Nelson Veas 75, y 6) Oscar Casarino, Miguel Vilte 65 y Fernando Ortiz 65 unidades.



