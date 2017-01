Innocente tuvo otra gran actuación en la segunda etapa

Culminó la segunda etapa que unió Santiago del Estero con Tucumán y el piloto que representa a Corrientes fue el más rápido entre los cuatriciclos 4x4. “Me gustó que pude estar mezclado con los pilotos de punta y eso me obliga a mantener un ritmo alto”, dijo Lucas Innocente.

El piloto que representa a Corrientes, Lucas Innocente, había mostrado en la primera jornada que llegaba a este Dakar con intenciones de pelear adelante entre los cuatriciclos, pero una penalización le amargó el inicio esperado e ideal. La confirmación de aquel comienzo agresivo no se hizo esperar y ayer, en la segunda etapa de la prueba motor más difícil del mundo, Innocente fue el más rápido entre los 4×4 y volvió a colocarse en lo más alto de las posiciones en su categoría.



“Estuvo entretenida la etapa, fue con diversos tipos de piso. En un tramo tocó un polvo muy finito que parecía una especie de talco por momentos y costó domarlo al cuatri. Sobre el final me complicó el barro, porque me tapó el radiador y se me empezó a calentar la máquina. Eso me obligó a bajar un poco la velocidad para no sobrecalentar justamente el motor‘, dijo tras finalizar la etapa que unió las provincias de Santiago del Estero y Tucumán.



Para muchos, el Dakar comenzará a ser Dakar en la jornada de hoy, con caminos de montaña, ríos, piso roto y las temperaturas que prometen mantenerse altas. La Etapa 3 unirá Tucumán con Jujuy y las expectativas del correntino son las mejores. “Gané la categoría 4×4 y estuvo entretenida la etapa, fue con diversos tipos de piso. En un tramo tocó un polvo muy finito que parecía una especie de talco por momentos y costó domarlo al cuatri. Sobre el final me complicó el barro, porque me tapó el radiador y se me empezó a calentar la máquina. Eso me obligó a bajar un poco la velocidad para no sobrecalentar justamente el motor”, cerró.



El cordobés Pablo Copetti (Yamaha) se adjudicó ayer la segunda etapa entre los cuatriciclos y de esa manera pasó a liderar la general, aventajando al paraguayo Nelson Sanabria Galeano (Yamaha). Copetti necesitó de 3 horas, 14 minutos y 29 segundos para completar la prueba y llegar por delante de Sanabria Galeano, quien quedó a 1 minuto y 59 segundos, mientras que el tercero terminó siendo el francés Axel Dutrie (Yamaha) a 5 minutos y 31 segundos.



De esta manera, en la general Copetti lidera con 3 horas, 49 minutos y 08 segundos, segundo está Sanabria Galeano a 1 minuto y 54 segundos, y tercero se ubica el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha) a 4 minutos y 20 segundos. Por otro lado, el multicampeón francés Sebastien Loeb (Peugeot) pasó a dominar la categoría autos del Dakar 2017, al imponerse en la segunda etapa de la competencia.



En las motos manda Price



El piloto estadounidense Toby Price (KTM), en motos, se quedó ayer con la segunda etapa del Rally Dakar 2017, lo que le sirvió también para ser el líder de la competencia en la general. El ganador de la edición 2016 se quedó con el tramo que comprendió Resistencia (Chaco) y San Miguel de Tucumán, y que pasó también por Santiago del Estero, para completar 803 km de carrera, de los cuales 275 km fueron de especial.

Price se quedó con la etapa con un tiempo de 2h 37’ 32”, aventajando en 2’ y 54” al portugués Paulo Gonçalves (Honda). En la general, Price marcha 1º con 3 horas, 7 segundos y 17 segundos, seguidos por Gonçalves y Sunderland, por la misma diferencia de la etapa. En tanto, el argentino Diego Martín Dupleiss (KTM) quedó 13º a 6’ 59” de Price.



