Nicolás Segurado con objetivos claros para el 2017

Desde el lunes, el nadador correntino inició la etapa de entrenamientos pensando en la prueba Santa Fe-Coronda (5 de febrero), quees el calendario internacional de esta modalidad. Además fijó objetivos para insertarse de lleno en el plano de FINA en esta temporada.

El nadador correntino Nicolás Segurado comenzó el año con entrenamientos y fijó objetivos claros para insertarse de lleno en el plano internacional. Desde el pasado lunes empezó con la pretemporada en la ciudad de Córdoba y comenzó con la búsqueda de su mejor puesta a punto pensando en la agenda internacional de competencias a la que quiere insertarse.



Tras haber logrado la clasificación a la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda (será el 5 de febrero), el correntino fijó su primer gran objetivo de esta temporada. “Voy a correr el Grand Prix de FINA este año. Me preparé durante un año para dar este salto, tuve un 2016 de mucho entrenamiento y la adaptación a aguas abiertas me demandó eso, pero ahora intentaré ingresar al circuito internacional y para eso entreno 5 horas diarias con los nadadores cordobeses Guillermo Bertola y Cecilia Biagioli, que siempre me apoyaron en este cambio”, dijo el nadador que busca nuevos horizontes y que en 2015 ya participó de algunas etapas de este calendario internacional.



Esta edición 43ª de la tradicional prueba que se corre en febrero abrirá el calendario internacional de aguas abiertas de FINA para el 2017. La agenda continuará el 29 de julio con la prueba canadiense en Lake St. John, después se viajará a Macedonia para correr el 19 de agosto en Lake Ohrid y la gira culminará el 3 de septiembre con la etapa italiana en Capri-Nápoli. Había una etapa establecida en Villa Urquiza (Argentina) para mediados de febrero pero fue suspendida.



“Nico”, de 21 años de edad, quedó en el segundo puesto en el selectivo clasificatorio que se desarrolló semanas atrás en aguas del río Paraná y cubriendo la distancias entre Sauce Viejo y Coronda. Fueron siete los nadadores que completaron esa competencia dentro del tiempo reglamentario (4 horas y 40 minutos) y allí alcanzaron llegar a la Santa Fe-Coronda. El correntino Segurado recorrió la distancia en 4 horas, 13 minutos y 41 segundos, quedando a cuatro minutos del ganador, el santacruceño Matías Díaz Hernández, que totalizó su tiempo en 4h09m12s.



“Desde el comienzo nos separamos y no se armaron pelotones, así que se nos hizo un poco más dura la carrera a todos. Busqué la punta desde el inicio y una vez que la alcancé mantuve la posición hasta que terminó, porque el principal objetivo era lograr la clasificación. Quedamos muy contentos pero con algunas cosas por mejorar para la Santa Fe-Coronda en febrero”, había dicho el correntino que está radicado hace un año en Córdoba y se entrena con la selección nacional de aguas abiertas, pero pertenece al equipo de natación del Corrientes Tennis Club. Por su parte, Segurado quiere agradecer por este medio al Gobierno de la Provincia de Corrientes y al Corrientes Tennis Club, por el constante apoyo en la etapa de entrenamiento en la ciudad de Córdoba.



