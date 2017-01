Innocente sufre en terreno boliviano

El piloto correntino Lucas Innocente no termina de adaptarse a las exigencias del terreno en el vecino país y ayer volvió a cerrar una etapa lejos de los primeros puestos.

La caravana del Dakar se ha adentrado en el corazón mismo del altiplano boliviano. Un paisaje de ensueño que en un abrir y cerrar de ojos se puede transformar en una pesadilla para los competidores. Por su parte, los pilotos deberán adaptarse a la fabulosa variedad de terrenos, saber franquear las dunas y, sobre todo, destacar en un ejercicio de navegación capaz de revolucionar en cualquier momento las clasificaciones, habida cuenta de la inestabilidad de las jerarquías propuestas aquí en Sudamérica.



En los quads, el ganador fue el holandés Kees Koolen, seguido por el argentino Gustavo Gallego a 7:01 minutos y el francés Simon Vitse a 9:06 minutos, que asumió el liderazgo de la clasificación general por delante del Sergey Karyakin y el francés Ariel Dutre. En esta etapa el argentino Pablo Copetti fue cuarto pero se ubica séptimo en la general.



Para el correntino Lucas Innocente otra vez no fue una jornada propicia, cerró la etapa en el puesto 20, a 2 horas 12 minutos 5 segundos del ganador Koolen. Esto no hace más que se retrase en la general y se ubique 25º, y al mismo tiempo descienda al quinto lugar en la clasificación de los cuatriciclos 4×4. El piloto correntino ha superado una de las etapas más peligrosas de los últimos años. Este calificativo se valida en la cantidad de figuras que han quedado fuera de competencia y el alto número de abandonos registrados.



Clasificación



Estas son las clasificaciones de la quinta etapa y general de la categoría cuatriciclos del Rally Dakar 2017:

Clasificación etapa: 1 – Kees Koolen (Holanda), Maxxis 2h 57m 43s; 2 – Gustavo Gallego (Argentina), Yamaha a 07m 06s; 3 -Simón Vitse (Francia), Yamaha a 12m 57s; 4 – Pablo Copetti (Argentina), Yamaha a 17m 22s; 5 – Nelson Sanabria (Paraguay) Yamaha, a 18m 50s; 6 – Axel Dutrie (Francia), Yamaha a 22m 15s y 20 – Lucas Innocente (Argentina), Can Am a 02h 12m 05s.

Clasificación general: 1 – Simón Vitse (Francia), Yamaha 19h 32m 22s; 2 – Sergey Karyakin (Rusia), Yamaha a 08m 14s; 3 -Axel Dutrie (Francia), Yamaha a 10m 35s; 4 – Ignacio Casale (Chile), Yamaha a 14m 36s; 5 – Daniel Mazzucco (Argentina), Can-Am a 47m 32s; 6 -Kees Koolen (Holanda), Maxxis a 1h 07m 57s y 25 – Lucas Innocente (Argentina), Can Am a 17h 26m 54s.

General G3 – clase 2: 1 – Daniel Mazzucco (Argentina), Can-Am 20h 19m 54s; 2 – Kamil Wi?niewski (Polonia), Can Am 03h 07m 25s; 3 – Nijen Twilhaar (Holanda), Can-Am a 07h 01m 45s; 4 – Pablo Luis Bustamante (Argentina), Can-Am a 09h 37m 09s y 5 – Lucas Innocente (Argentina), Can Am a 16h 39m 22s.



Otra vez Sebastien Loeb entre los autos



Sebastien Loeb (Peugeot) firmó ayer su segunda victoria en autos en el rally Dakar 2017, en una quinta etapa recortada por condiciones climáticas complicadas que hicieron imposible el tránsito entre Tupiza y Oruro, en Bolivia. Una imagen tomada por un fotógrafo desde un auto en la mañana del viernes en la carretera entre Tupiza y Uyuni mostró a un camión de asistencia volcado, atrapado en un verdadero torrente.



Hoy, los competidores se embarcarán en la especial más larga de la presente edición: 527 km cronometrados entre Oruro y La Paz para los autos, motos y cuatriciclos, y 513 para los camiones, para un total de 786 km para los primeros y 772 km para los segundos. Mañana se cumplirá una jornada de descanso en La Paz.



Loeb, quien el martes se impuso en la segunda etapa, sorteó muy bien el inicio de la especial, sacándole hasta casi 6 minutos a su rival más cercano, el español Nani Roma (Toyota), antes de perder tiempo por un problema de navegación. Nueve veces campeón mundial de rallies, Loeb se impuso en el primer tramo cronometrado de 219 km con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 3 segundos, superando por 44 segundos a Roma y a su compatriota de Peugeot Stephane Peterhansel por 1:31.



El tercer lugar en la fracción le reportó a Peterhansel recuperar el liderato de la categoría, superando los Peugeot de Loeb por 1:09 y Cyril Despres por 4:54 y quien ostentaba esa posición al imponerse el jueves en la cuarta etapa y terminó cuarto ayer a 10:33 de Loeb. En las motos, el inglés Sam Sunderland (KTM) se adueñó del liderato al imponerse en la etapa.



Sunderland se impuso en el primer tramo cronometrado de 219 km con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 51 segundos, seguido por el portugués Paulo Goncalves (Honda), 7:07, y el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), a 7:29. El inglés asumió el control de la categoría superando al chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) por 12:00 y a Van Beveren por 16:07.



La organización decidió anular el segundo tramo cronometrado del día debido a que “la pista (estaba) impracticable debido a las malas condiciones meteorológicas camino de Oruro”. Originalmente la quinta etapa entre Tupiza y Oruro comprendía 692 km, con 447 cronometrados para los autos, motos y cuatriciclos, y un poco menos para los camiones (683 km, con 438 de especial).

Sainz, la nueva víctima



Un hombre precavido vale por dos y eso fue lo que hizo la organización del Dakar al advertir que esta novena edición por Sudamérica sería la “más dura”, pero hasta los más audaces han pagado demasiado alto ese precio. Antes de la largada de la fracción de ayer, el español Carlos Sainz (Peugeot), ganador en 2010 y aspirante a imponerse en el certamen de este año, abandonó luego de un accidente en la etapa del jueves.



Sainz volcó a cinco kilómetros de la llegada de la especial 4, entre San Salvador de Jujuy (noroeste argentino) y Tupiza (sur de Bolivia). Se trata del segundo abandono de peso en los autos luego de que lo hiciera el jueves el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota), campeón en 2011 y 2015, y el campeón defensor en motos, el australiano Toby Price (KTM), víctima de una fractura en el fémur izquierdo por una caída.



