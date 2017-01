Lucas Innocente terminó cuarto entre los cuatriciclos 4×4

El piloto cordobés, pero correntino por adopción, cerró muy bien esta nueva incursión dentro de una de las pruebas más difíciles del rally mundial, al finalizar en la cuarta colocación en los quads 4x4, luego de arribar quinto en la etapa final.

Con un quin­to pues­to en la eta­pa y el cuar­to lu­gar en la cla­si­fi­ca­ción de los quads 4×4, Lu­cas In­no­cen­te ce­rró su par­ti­ci­pa­ción en la edi­ción 2017 del Da­kar que es­tu­vo mar­ca­da por con­tra­tiem­pos y eta­pas sus­pen­di­das de­bi­do a las muy ma­las con­di­cio­nes cli­má­ti­cas en su pa­so por Bo­li­via y el Nor­te ar­gen­ti­no.



La úl­ti­ma eta­pa de la com­pe­ten­cia unió Río Cuar­to, Cór­do­ba y Bue­nos Ai­res, y en ella el pi­lo­to co­rren­ti­no arri­bó en el quin­to lu­gar, lo que le per­mi­tió fi­na­li­zar en el pues­to 22 de la cla­si­fi­ca­ción ge­ne­ral de los cua­tri­ci­clos. El me­jor ar­gen­ti­no en la ca­te­go­ría fue el cor­do­bés Pa­blo Co­pet­ti, quien se me­tió en el po­dio al ob­te­ner el ter­cer lu­gar, de­trás del ru­so Kar­ya­kin y del chi­le­no Ca­sa­le. El ru­so Ser­gey Kar­ya­kin (Ya­ma­ha) se co­ro­nó cam­pe­ón.



El pi­lo­to eu­ro­peo se im­pu­so con un tiem­po de 39 ho­ras, 18 mi­nu­tos y 52 se­gun­dos, mien­tras que Ca­sa­le ter­mi­nó a 1:14:51 de di­fe­ren­cia y el cor­do­bés Co­pet­ti, más le­jos, a 4:20:19 del lí­der, pe­se a que se ha­bía ad­ju­di­ca­do la pri­me­ra eta­pa en la sa­li­da de Pa­ra­guay. El pi­lo­to fran­cés Sté­pha­ne Pe­ter­han­sel (Peu­ge­ot) ob­tu­vo ayer su de­ci­mo­ter­cer triun­fo en au­tos al cul­mi­nar la duo­dé­ci­ma y úl­ti­ma eta­pa del Da­kar 2017 en la ciu­dad cor­do­be­sa de Río Cuar­to mien­tras que el bri­tá­ni­co Sam Sun­der­land ga­nó por pri­me­ra vez en mo­tos.



Pe­ter­han­sel se ubi­có por de­lan­te de sus com­pa­ñe­ros del equi­po Peu­ge­ot Sé­bas­tien Lo­eb y Cyril Des­pres y es la sép­ti­ma vic­to­ria en el Da­kar tras las ob­te­ni­das en 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 y 2016. El pi­lo­to fran­cés ha­bía ven­ci­do an­te­rior­men­te otros seis al man­do de una mo­to (1991-­1993, 1995, 1997, 1998), dos ré­cords mien­tras que es el se­gun­do tri­ple­te de la his­to­ria de Peu­ge­ot des­pués de 1990, cuan­do el fa­bri­can­te se re­ti­ró de la ca­rre­ra, a la que re­gre­só re­cién en 2015. Al fi­nal de los ca­si 8.800 ki­ló­me­tros del rally-­raid, Pe­ter­han­sel ven­ció a Lo­eb, ga­na­dor de cin­co eta­pas, con una ven­ta­ja de 5 mi­nu­tos, 13 se­gun­dos, y a Des­pres, por 33 mi­nu­tos, 28 se­gun­dos.



Mo­tos



El bri­tá­ni­co Sam Sun­der­land, de 27 años, se que­dó con el triun­fo y lo­gró su pri­mer Da­kar en mo­to al con­cluir los 64 ki­ló­me­tros de la duo­dé­ci­ma y úl­ti­ma eta­pa de la com­pe­ten­cia. Con es­ta vic­to­ria, Sun­der­land se con­vir­tió en el pri­mer bri­tá­ni­co en im­po­ner­se en mo­tos y, si bien ya ha­bía par­ti­ci­pa­do ya en dos edi­cio­nes del rally, en 2012 y 2014, en am­bas aca­bó re­ti­rán­do­se.



El pi­lo­to sus­ti­tu­ye en el pal­ma­rés al aus­tra­lia­no Toby Pri­ce, quien aban­do­nó en la cuar­ta eta­pa por ca­í­da y se tra­ta del de­ci­mo­sex­to triun­fo con­se­cu­ti­va en el Da­kar del fa­bri­can­te aus­trí­a­co KTM. Sun­der­land ven­ció a su com­pa­ñe­ro de equi­po el aus­trí­a­co Mat­thias Walk­ner en 32 mi­nu­tos, y a Fa­rrés Gï­ell en 35 mi­nu­tos, 40 se­gun­dos mien­tras que Van Be­ve­ren que­dó cuar­to, con 36’ 28s.



Ca­mio­nes



El ru­so Eduard Ni­ko­laiev (Ka­maz) se im­pu­so en­tre los par­ti­ci­pan­tes de ca­mio­nes, don­de el cor­do­bés Fe­de­ri­co “Co­yo­te” Vi­lla­gra ter­mi­nó en la cuar­ta ubi­ca­ción a bor­do de su Ive­co. Ni­ko­laiev ne­ce­si­tó de 27 ho­ras, 58 mi­nu­tos y 24 se­gun­dos pa­ra que­dar­se con la com­pe­ten­cia, mien­tras que Vi­lla­gra ter­mi­nó a 1:00:04 del lí­der.



Clasificación de los quads



Es­ta es la cla­si­fi­ca­ción fi­nal de los quads tras com­ple­tar­se ayer la úl­ti­ma eta­pa del rally que unió las ciu­da­des de Río Cuar­to (Cór­do­ba) con Bue­nos Ai­res.

Eta­pa do­ce

1 -­ 251 Ca­sa­le (Chl) Ya­ma­ha, 00:40:24; 2 -­ 258 Do­mas­zews­ki (Arg) Hon­da, 00:41:06 -­ 00:00:42; 3 -­ 263 Co­pet­ti (Arg) Ya­ma­ha, 00:41:10 -­ 00:00:46; 4 -­ 261 Han­sen (Arg) Hon­da, 00:41:16 -­00:00:52; 5 -­ 265 Lu­cas In­no­cen­te (Arg) Can-­Am, 00:41:31 -­00:01:07; 6 -­ 257 Sa­na­bria Ga­le­a­no (Pry) Ya­ma­ha, 00:41:36 -­00:01:12; 7 -­ 262 Da Cos­ta (Fra) Ya­ma­ha, 00:41:43 -­ 00:01:19; 8 -­ 254 Kar­ya­kin (Rus) Ya­ma­ha, 00:41:57 -­00:01:33; 9 -­ 280 Du­trie (Fra) Ya­ma­ha, 00:42:17 -­ 00:01:53 y 10 -­ 250 So­nik (Pol) Ya­ma­ha, 00:42:25 -­ 00:02:01.

Cla­si­fi­ca­ción Ge­ne­ral

1 -­ 254 Kar­ya­kin (Rus) Ya­ma­ha, 39:18:52; 2 -­ 251 Ca­sa­le (Chl) Ya­ma­ha, 40:33:43 -­ 01:14:51; 3 -­ 263 Co­pet­ti (Arg) Ya­ma­ha, 43:39:11 -­ 04:20:19 -­ 00:15:00; 4 -­ 250 So­nik (Pol) Ya­ma­ha, 44:52:21 -­ 05:33:29 -­ 00:23:00; 5 -­ 280 Du­trie (Fra) Ya­ma­ha, 45:04:16 -­ 05:45:24 -­ 00:15:00; 6 -­ 262 Da Cos­ta (Fra) Ya­ma­ha, 45:16:10 -­ 05:57:18 -­ 01:01:00; 7 -­ 261 Han­sen (Arg) Hon­da, 45:16:11 -­ 05:57:19 -­ 00:13:30; 8 -­ 257 Sa­na­bria Ga­le­a­no (Pry) Ya­ma­ha, 45:30:38 -­ 06:11:46 -­ 00:20:00; 9 -­ 258 Do­mas­zews­ki (Arg) Hon­da, 45:58:37 -­ 06:39:45 -­ 00:22:00; 10 -­ 284 Wi­niews­ki (Pol) Can Am, 47:25:01 -­ 08:06:09 -­ 00:06:00; 11 -­ 278 Gi­roud (Fra) Ya­ma­ha, 49:04:00 -­ 09:45:08; 12 -­ 276 Tu­ma (Cze) Ya­ma­ha, 50:07:10 -­ 10:48:18; 13 -­ 259 Li­pa­ro­ti (Fra) Ya­ma­ha, 51:35:41 -­ 12:16:49; 14 -­ 274 Ver­za (Arg) Ya­ma­ha, 56:00:51 -­16:41:59 -­ 00:52:13; 15 -­ 264 Li­cio (Ury) Ya­ma­ha, 56:44:53 -­17:26:01 -­ 00:01:00; 16 -­ 283 -­Pando (Arg) Ya­ma­ha, 57:46:33 -­18:27:41; 17 -­ 267 Ko­o­len (Nld) Ba­rren Ra­cer, 58:41:25 -­19:22:33 -­ 07:02:00; 18 -­ 266 Cre­a­to­re (Arg) Ya­ma­ha, 61:02:26 -­21:43:34 -­ 02:40:00; 19 -­ 268 Ni­jen Twil­ha­ar (Nld) Can-­Am, 67:16:57 -­ 27:58:05 -­ 06:42:00; 20 -­ 282 Rí­os (Arg) Ya­ma­ha, 67:23:39 -­ 28:04:47 -­ 03:56:00; 21 -­ 273 Bus­ta­man­te (Arg) Can-­Am, 72:42:16 -­ 33:23:24 -­ 06:46:00 y 22 -­265 -­ Lu­cas In­no­cen­te (Arg) Can-­Am, 73:09:54 -­ 33:51:02 -­ 17:25:00.

Cla­si­fi­ca­ción 4×4

1 -­ 284 Wi­niews­ki (Pol) Can Am, 47:25:01 -­ 00:06:00; 2 -­ 268 Ni­jen Twil­ha­ar (Nld) Can-­Am, 67:16:57 -­ 19:51:56 -­ 06:42:00; 3 -­273 Bus­ta­man­te (Arg) Can-­Am, 72:42:16 -­ 25:17:15 -­ 06:46:00 y 4 -­ 265 Lu­cas In­no­cen­te (Arg) Can-­Am, 73:09:54 -­ 25:44:53 -­17:25:00.



