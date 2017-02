"Si logramos apoyo representaremos a Corrientes en el Mundial”

El piloto representante de la Provincia de Corrientes, Lucas Innocente, participó por tercer año consecutivo de la competencia más exigente del deporte motor. Explicó lo ‘duro’ de la competición, contó experiencias vividas y adelantó los planes para esta temporada.

"Ha sido un Dakar durísimo pero lo hemos podido terminar y es eso lo que estamos festejando en estos 15 días”, es la primera reflexión que le brota a Lucas Innocente, haciendo una síntesis de lo vivido a comienzos de este año. En su visita a El Deportivo de radio La Red Corrientes (107.1 MHZ), el piloto nacido en Villa María (Córdoba) pero que desde pequeño vive en la capital correntina, recordó que “largamos desde Asunción, cumplimos el recorrido total de los 10 mil kilómetros durante 14 días, así que contento y pensando el programa que se viene para este año”.



La más exigente en Sudamérica



Como les habían anticipado a los pilotos “iba a ser un Dakar muy duro y efectivamente fue así. Entre competidores y comentarios, colegas… han anunciado eso, que de los 9 que se han corrido en Sudamérica, ha sido el más duro. La organización se empeñó en darle esa dureza que -por ahí se dijo- le faltó al último Dakar”, mencionó Innocente. Además agregó “certifico que fue el más difícil pero hemos llegado al final. Todos los días teníamos algún inconveniente, al principio fuimos protagonistas pero creo que cometí el error de exigir demasiado al cuatriciclo de entrada y no lo pudimos volver a recuperar porque a menudo volvíamos a tener problemas, o se repetían o aparecían otros pero sirve de experiencia y veremos qué podemos sacar en limpio para el año que viene”.



Si bien, cada Dakar es distinto, el piloto de cuatriciclos ya había disputado el certamen en las últimas dos ediciones y tal vez la ansiedad por conseguir un mejor resultado lo llevó a una exigencia que le quitó chances. “La idea era ser protagonista”, dijo y agregó que “iba con el objetivo de ganar en mi categoría y mejorar en la clasificación general; y así pasó: gané la primera y segunda etapa, en la tercera terminé 2º y en la cuarta empezaron los problemas hasta –prácticamente- en las últimas dos. Pasó eso de exigirlo, de pedirle mucho de entrada y será un factor a analizar para el próximo año”.



Su objetivo, el de mejorar lo hecho el año pasado, tuvo que cambiar en la cuarta etapa ya que sufrió una penalización de 12 horas “ahí solo quedaba llegar y tratar de ganar la mayor cantidad de etapas posibles porque ya sabía que no iba a poder ganar mi categoría. Fuimos once los que largamos y con eso quedé último. Me propuse eso y en la medida que iniciábamos el día, me proponía ganar la etapa y volvía a tener problemas pero lo importante es que pude solucionarlos –allí no podés recibir ayuda-, me amañé y eso es algo importante: pude solucionar todos los problemas que fueron apareciendo y pude llegar al final cada día”, confesó Innocente.



En el altiplano tuvo que lidiar contra todo: “la altura de Bolivia fue algo difícil. Gracias a Dios no me descompuse, como le pasó a otros pilotos, pero sí tuve una merma en el rendimiento porque al faltarte el aire se oxigenan menos los músculos y hay un agotamiento prematuro; el mismo corazón funciona más rápido y te agotás antes. Los otros problemas que tuvimos allí fueron la lluvia y las bajas temperaturas. Por momentos se hacía imposible soportar el frío y eso también te trae desconcentración, y eso puede ser terrible. También la máquina pierde hasta un 30 o 40% de rendimiento”, explicó.



Luego destacó que “además de la preparación, lo bueno que hicimos el año pasado fue que hicimos varias carreras, desarrollás la técnica, te hace tener un mejor rendimiento físico y en tantos días y horas de carrera, eso pasa a ser determinante”, como cosas positivas en el trabajo previo. Y, dejó en claro que más allá de los problemas técnicos “este año hemos ido con un cuatriciclo 0km, son máquinas preparadas para la alta competencia. Era nuevo y al cuarto día se cortó el cardan, es casi imposible y acá sucedió. Tenés que solucionarlo vos y llegar al punto final de cada día”.



Claro, “todos teníamos problemas, igual o peor que yo, quizás tardaban más tiempo o abandonaban y yo –a pesar de la demora- llegaba y eso suma mucho. Pude terminarlo, ganar la última etapa, disfrutarlo con la familia, llegamos a Buenos Aires. Finalizamos el Dakar, de buena manera y con muchas experiencias para sacar en limpio para el próximo año para ver si puedo representar a Corrientes por cuarta vez en esta carrera tan extrema, tan difícil”.



El balance final y el futuro inmediato

En el balance, Innocente repitió que “lo he podido terminar, cuarto en mi categoría, hemos llegado menos del 50% de los competidores que han largado en la categoría cuatriciclos y eso ya es un balance positivo. Lo que rescato es que -a pesar de los problemas- los podía solucionar y llegar al final; por ahí hubo pilotos que han tenido un solo problema, no lo pudieron solucionar y tuvieron que abandonar. He tenido muchos problemas pero siempre volvió a arrancar, y eso te da la experiencia. La conclusión es que fue muy duro pero en lo personal me va a servir muchísimo”.



Ya pensando en el futuro, “en cuanto a las carreras, ya está planeado –no definido porque restan algunas reuniones con los sponsor y la parte económica- pero la idea es ser parte del Mundial de Rally Cross Country”. No será una tarea sencilla ya que “empieza en Dubai, sigue en Qatar, Marruecos y algunas en Sudamérica porque Argentina y Chile tienen fechas”, lo que presupone un presupuesto difícil de alcanzar, aunque no imposible. Aunque “si logramos el apoyo que hemos tenido en los últimos años estaremos representando a Corrientes en el Mundial”. Alguna vez le parecía lejano participar de un Rally Dakar. Ya suma tres y se prepara para el 4º, así que la esperanza no la va a perder.

