Fernán Vilte Bosch al Selectivo para el Sudamericano

El representante del Club de Regatas Corrientes, Fernán Vilte Bosch participará del Selectivo para integrar la Selección Nacional Sub 13 que representará al país en el Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa.

Los días domingo 19 y lunes 20 de febrero próximos se llevarán a cabo en General Alvear, en la provincia de Mendoza, los selectivos Sub 11 y Sub 13 clasificatorios al Campeonato Sudamericano de las categorías a jugarse a fines de mayo en la ciudad de Lima, Perú. Cabe señalar que en la oportunidad también se llevará a cabo el Selectivo en la categoría Sub 15, clasificatorio para el Campeonato Sudamericano a disputarse en Paraguay de 18 al 22 de Marzo en Paraguay.



Este Selectivo (Sub 15) se llevará a cabo el jueves y viernes próximo, oportunidad en que también estará dando inicio el Gran Prix de Mendoza, que se prolongará hasta el lunes 20, por lo que General Alvear albergará en esos días a alrededor de 600 participantes. Del Selectivo en la categoría Sub 13, como cuarto mejor jugador del ranking nacional a enero de 2017, será de la partida el representante del Club de Regatas Corrientes, Fernán Vilte Bosch. El Selectivo otorgará las siguientes plazas para el Sudamericano: Sub 11 varones y damas, y Sub 13 varones cuatro (4) cupos. En tanto que en la categoría Sub 13 damas, habrá sólo 3 cupos. Clasificada directa Divina Ding.



LISTADO VARONES SUB 13



Tomás Sanchi (Mendoza), Franco Villarroel (Mendoza), Francisco Carpio (Fetemba), Fernán Vilte Bosch (Corrientes), Luciano Campderros (Mendoza), Facundo De León (Chaco), Ulises Lemos (Fetemba), y Fausto De León (Chaco). Además de Martín Zapatero (Jujuy) –número 1 del ranking Sub 11-, Carlos Alfaro (Misiones) –número 2 del ranking Sub 11-, y los invitados Tomás Rolla (Formosa), y Franco Spinelli (Fetemba).



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes