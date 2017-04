Lucas Innocente llegó octavo en la última etapa

Lucas Innocente finalizó su participación en el Abu Dhabi Desert Challenge con un octavo puesto en la última etapa de carrera. Al mando del Yamaha Raptor N°115 pudo sortear cinco días de una durísima prueba en el Desierto de Liwa y levantar la bandera argentina en el podio final de una carrera del Campeonato del Mundo de Rally FIM de Cross Country.

El sueño de Lucas Innocente tomó forma esta semana en Abu Dhabi donde se llevó la apertura de del Mundial de Rally Cross. El piloto correntino fue el único representante argentino en la categoría Quads y cumplió con una destacada tarea logrando finalizar dentro del “top ten” en tres de las seis pruebas cronometradas que tuvo la carrera.



“Estoy muy contento por poder terminar este rally que fue durísimo, pero que el más lindo que corrí en mi vida, Fueron seis días de calor extremo, mucha navegación y etapas largas en las que aprendí muchísimo. Estoy muy agradecido a la gente de Corrientes por seguirme en cada etapa, a mi familia, y a mis sponsors que hicieron posible esta aventura en Abu Dhabi”, afirmó Innocente luego de bajar del podio final, que tuvo lugar en el emblemático Yas Marina Circuit.



El piloto correntino se mostró muy conforme por su actuación y dijo que se lleva una experiencia invaluable tras esta prueba: “aprendí muchísimo en esta carrera, pude medirme con pilotos de mucha experiencia y fui descubriendo la técnica para mejorar el ritmo en las dunas; durante los últimos días me sentí muy cómodo “surfeando” el desierto pero aun así me costó mucho seguir el ritmo de la punta porque no estoy tan acostumbrado a andar sobre estos terrenos. Fue una carrera bárbara para aprender y seguir mejorando”, concluyó. La carrera fue ganada por el kuwati Fahad Al Musallam, que completó la competencia en 23:33:02.2, superando por 39:56.2 a Kamil Wisiniewski y por 1:09:21.2 a Camila Liparoti. Por su parte Innocente se ubicó en la 12 posición final.



Abu Dhabi Desert Challenge 2017 – Etapa 5 Quads:

Kees Koolen (Hol/Yamaha) 3:14:53.0

Alexis Hernández (Per/Yamaha) +3:09.9

Rafal Sonik (Pol/Honda) +5:47.0

8) Lucas Innocente (Arg/Yamaha) +35:55.0



Abu Dhabi Desert Challenge 2017 – General Quads:

Fahad Al Musallam (Kuw/Yamaha) 23:33:02.2

Kamil Wisiniewski (Pol/Yamaha) +39:56.2

Camila Liparoti (Ita/Yamaha) +1:09:21.2

12) Lucas Innocente (Arg/Yamaha) +46:51:09.4



