Regatas compite en la “Copa Centenario” del Paraná Rowing

El Paraná Rowing Club festeja hoy, desde las 10.30, sus 100 años de vida con una competencia de remo, que contará con la presencia del juvenil equipo del club de Regatas Corrientes.

El equipo regatense, conducido por María Pía Veira Pividori y Sebastián Bajac, presentará una nutrida delegación de jóvenes valores, que buscarán en Paraná repetir lo hecho en Ciudad del Este, Paraguay. La competencia contempla un interesante programa de regatas que incluye más de sesenta pruebas entre regatas de categorías promocionales, master y oficiales; y en donde la primera embarcación de Regatas en competir será la de Diego Moreira.



Además de Regatas Corrientes, los clubes que asistirán serán Regatas Santa Fe, Escuela Tupá, Regatas Rosario, Remeros Alberdi, Rosario Rowing, Náutico Villa Constitución, y Regatas San Nicolás. Completando la grilla Campana Boat, Regatas Uruguay, Regatas Concordia, además del club uruguayo de Pescadores de Paysandú, que le darán marco internacional a una competencia histórica para la institución paranaense.



En la oportunidad estará en disputa la Copa Centenario del Paraná Rowing Club que se adjudicará la institución que más regatas gane a lo largo de la atractiva jornada dominguera programada. La competencia finalizará a las 16, aproximadamente con la última regata, en tanto el equipo correntino tendrá su última presentación a las 15.40 con la embarcación de Patricio Frettes Bazante.



Los competidores son: Diego Moreira Paseo Libre en 500 metros, Ana Sena Paseo Sub 14 Femenino 500 metros, Maximiliano Reischer en Paseo Sub 14 500 metros, Tomás Romero en Paseo Sub 14 500 metros, María Luz Fedullo en Single Menor Femenino 1.000 metros. Angeles Jordán en Paseo Sub 16 Femenino en 500 metros, Oriana Blundetto en Paseo Sub 16 Femenino en 500 metros, Gastón Alfonso en Paseo Sub 16 en 500 metros, Augusto Montero-Diego Moreira en Doble par Clinker Libre en 1.000 metros Nahuel Quiroz-Santiago Pérez Otaka en Doble par Clinker Libre en 1.000 metros, Sara Gianeselli en Single Junior Femenino 1.000 metros, Augusto Ciumpalo en Single Junior 1.000 metros, Lisandro Arce en Single Junior 1.000 metros. Oriana Blundetto-Ángeles Jordán en Doble par Menor Femenino en 1.000 metros, Patricio Frettes Bazante-Gastón Alfonso en Doble par Menor 1.000 metros, Augusto Montero Palmas en Clinker Libre 1.000 metros. Santiago Pérez Otaka en Clinker Libre en 1.000 metros, Lisandro Arce-Augusto Ciumpalo en Doble par Junior 1.000 metros, Antonio Méndez-Estebán Ibáñez en Doble par Senior 1.000 metros, y Patricio Frettes Bazante en Clinker Sub 16 1.000 metros.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes