Jonatan Leyes participará de un Campus en Cali

El atleta correntino Jonatan Leyes, junto a su entrenadora Mónica Morales, fueron convocados a participar de una serie de entrenamientos en la ciudad de Cali (Colombia) entre los días 13 y 28 de mayo próximos en la disciplina Levantamiento Olímpico de Pesas.

El adiestramiento deportivo tendrá lugar en el “Campus de Entrenamiento Fase IV”, en el Gimnasio de la Liga Vallecauca de Levantamiento de Pesas (Cali, Colombia) a cargo del entrenador Jaiber Manjarrez. Tiene como eje primordial “tomar ritmo de competencia de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018”.

El Gobierno de la Provincia, a través la Secretaría de Deportes a cargo de Jorge Lucietti, colaboró con una ayuda económica a fin de gestionar y agilizar el trámite de pasaportes exprés de Leyes y Morales. En tanto, el ENARD aporta todo lo relativo a gastos de transporte y alojamiento. Jonatan Leyes (categoría 56 kg – Levantamiento Olímpico de Pesas) forma parte de la Delegación Argentina de Entrenamiento, a cargo del director técnico nacional, Ariel De Candido, y los entrenadores Román Gorosito, y la correntina Mónica Morales.

Cabe recordar que la profesora Morales dirige la “Escuela de Tecnificación Deportiva de Levantamiento Olímpico de Pesas”, junto al entrenador nacional, profesor Marcelo Fernández. Esta escuela funciona en calle Las Cuevas S/N, en el barrio Alta Gracia de esta capital. Por otro lado, a fines del mes de abril se realizó el Segundo Torneo Multi Área en el Club Regatas Resistencia, oportunidad en que la “Escuela Corrientes Pesas” presentó 13 atletas de las categorías: infantiles, menores, cadetes, juveniles y mayores.



Nueve de esos atletas registraron marcas clasificatorias para el “Nacional 2017” en categorías: Sub15, Sub17, Sub20, y Mayores. Quienes se distinguieron fueron: Azul Monzón, Cóceres María Agustina, Cáceres Matías, Cáceres Leonardo, Yonatan Leyes, Jiménes Nahuel, Edgar Borget, José Borget y Facundo Grasso. De estos atletas clasificados, Jiménes, Borget, Borget y Leyes, competirán en el Campeonato Panamericano de Mayores en Miami, EE.UU del 21 al 28 de julio. La comitiva correntina estará a cargo del entrenador nacional, Profesor Marcelo Fernández.



El joven Leyes es triple campeón nacional, en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Selección Argentina. Considerado el mejor atleta masculino Sub15 (2015 y 2016), fue medalla de oro en los Juegos Nacionales. Consiguió tres medallas de oro: arranque sub15, total olímpico sub15 y total olímpico sub17 en el Campeonato Sudamericano realizado en Sucre, donde además obtuvo tres medallas de plata y logró tres récords nacionales.



