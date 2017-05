“La batalla del puente” comienza con el pesaje oficial

La primera edición del POWER FIGHT “La batalla del puente” comenzará a vivirse un día antes, como es habitual, con el pesaje oficial de luchadores y conferencia de prensa. Y este momento clave para la gran velada de MMA (artes marciales mixtas) de llevará a cabo hoy desde las 12 hs, en Rocco Resto Bar, ubicado en Av. Gdor Pujol 1866 de la ciudad de Corrientes.

Será una buena oportunidad de comenzar a palpitar la velada de “La batalla del puente”, que pondrá en escena peleas profesionales de MMA (artes marciales mixtas) de Corrientes y Chaco. Organizada por MMA Eventos Fight, la noche contará con un total de 12 peleas de lujo para poder vivirlas en Corrientes y varios luchadores correntinos que buscarán defender su honor ante su público.



En la noche del sábado, el inicio está previsto para las 20:30 hs, buscando respetar los tiempos de organización y poder desarrollar de la mejor manera el espectáculo. La lucha de fondo la protagonizará el correntino Juan José Ibañez y será la más esperada. “Juanjo”, luchador nato de kick boxing, boxeo, jiu jitsu brasilero y lucha olímpica, tendrá enfrente en esta ocasión al cordobés Esteban Ribovics, en la categoría hasta 72 kilos.



Por otro lado, el correntino Bruno “Popeye” Conti enfrentará al chaqueño “Nano” Alegre, en 70 kilogramos, mientras que Andrés “Pini” Pinchetti será el local ante Matías “El loco” Genes, en la categoría hasta 80 kilogramos. En otro combate de semifondo, dos correntinos serán los animadores: Miguel “El Loco” Mancuso (especialista en kick boxing, jiu jitsu brasilero y lucha olímpica) peleará con Ismael Monzón, en 62 kilogramos. En otras peleas preliminares, el correntino Darío “El Dragón” Zayas se medirá con el chaqueño Jonathan Torres (75 kilogramos), el local Javier “El Violento” Ñancul chocará con José “El Terrible” Barrios (en 80 kilogramos) y el correntino Gabriel “El Gringo” Ziller peleará con Emiliano Helfrichs (65 kilogramos).



En otros duelos Corrientes vs. Chaco, el correntino Francisco Aguirre peleará con el chaqueño Maximiliano Pértile (en 61 kilogramos), el local Jorge Núñez subirá a la jaula para medirse con el visitante Ariel López (61 kilogramos) y entre correntinos, Gonzalo “Gringo” Molina peleará con Francisco “Paco” Benítez (en 70 kilogramos). Por último, Francisco Rofe combatirá ante el chaqueño Leonardo “Chicote” Vallejos y en peleas de correntinos, Mauro Ortíz peleará con Joaquín “Rottwailer” Olivares (ambos combates en 63 kilogramos).



Generales y plateas



Las expectativas generadas para esta gran velada de MMA llevaron a que días antes no hayan más entradas para el Sector VIP y queden muy pocas plateas. Solamente quedan en venta los tickets anticipados con los siguientes valores: $ 180 Entradas Generales y $ 220 Sector Plateas.

Los lugares donde se pueden adquirir las entradas son:

EN CORRIENTES

- Gravedad Store (San Martín 1123)

- Animal Team Gimnasio (La Rioja 860, 2º Piso).

- Cara Cruz Jean (Salta 885)

- Los Campeones (Av. Patagonia, esq. Bonastre y Crespo)

EN CHACO

- Club Chaco For Ever (Av. 9 de Julio 2222)

- Sukata Warrior Blanco (Julio A. Roca 1302)

- Gym Alianza (Hindú Club, Franklin 56)



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes