Lanzaron los Juegos Correntinos 2017

Encabezado por el Secretario de Deportes Jorge Lucietti, y con la presencia de autoridades deportivas de toda la geografía provincial, se concretó este viernes el Acto Oficial de Apertura de los “Juegos Correntinos 2017”.

Dicha competencia es “clasificatoria” para los Nacionales Evita, siendo organizadas y dirigidas por la Secretaría de Deportes, en coordinación con la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación, el Instituto de Cultura y la colaboración de los 72 municipios provinciales. Para este año se espera la participación de unas 70 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, con el objetivo de llegar a los Nacionales que tendrán como epicentro la ciudad de Mar del Plata, San Juan para los Adultos Mayores y Resistencia, Chaco para los atletas discapacitados.



Estos Juegos se desarrollan en forma conjunta y complementaria con el Programa Nacional: “Juegos Nacionales Evita”, Coordinado por la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación, a cargo de Carlos Javier Mac Allister. Anualmente, el Gobierno de la Provincia de Corrientes declara de “Interés Provincial” estos juegos por expresas indicaciones del Gobernador, Ricardo Colombi. Para ello, se asigna un “fondo especial” que permite afrontar los gastos de la competencia en sus diferentes etapas organizativas.



Conceptos de bienvenida



En sus palabras durante el acto de apertura en el Gimnasio Pedro Ferré, el Secretario de Deportes, Profesor Jorge Lucietti, valoró la firma decisión que adoptó el Gobierno de la Provincia para acompañar año tras año estos juegos que congregan a miles de correntinos. “El deporte es política de estado. Es esencial, abarcativa y prioritaria la promoción de las actividades físicas y culturales para todos los habitantes del territorio provincial”, aseguró el titular de la cartera de Deportes. Una vez finalizada la ceremonia oficial, se dio una charla médica aplicada al deporte y relacionada a los Juegos. A continuación se ofició la “reunión organizativa y técnica” con los delegados municipales, dónde se dieron las instrucciones reglamentarias que exige Nación.



Fechas



Los “Juegos Nacionales 2017” para deportistas convencionales se desarrollarán en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre y serán organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación. Las competencias para “Adultos Mayores” se realizarán en San Juan, del 15 al 18 de noviembre con las disciplinas: Sapo, Tejo, Newcom Ajedrez y Tenis de Mesa. Y las competencias para atletas discapacitados en Resistencia, Chaco del 22 al 30 de noviembre.



Deportes para la Edición 2017



En el presente año se agregarán las siguientes disciplinas “Comunitarias”: Voley sub 17 masculino y femenino. Handball sub 16 masculino y femenino. Ajedrez sub14 mixto. Ajedrez sub 16 mixto. Badminton sub 14 femenino. Badminton sub 14 masculino. Básquet 3 vs 3 convencional sub14 femenino. Básquet 3 vs 3 convencional sub14 masculino. Básquet 3 vs 3 convencional sub16 femenino. Básquet 3 vs 3 convencional sub16 masculino. Boxeo sub 16 masculino y Boxeo sub 16 femenino. Boccia sub 18 mixto. Canotaje sub 14 femenino. Canotaje sub 14 masculino. Ciclismo sub 14 femenino. Ciclismo sub 14 masculino. Ciclismo sub 16 femenino. Ciclismo sub 16 masculino. Ciclismo de montaña sub 14 femenino. Ciclismo de montaña sub 14 masculino.

Esgrima sub 14 femenino. Esgrima sub 14 masculino. Fútbol 11 sub 14 masculino. Fútbol sub 16 masculino. Fútbol 7 sub 14 femenino. Fútbol 7 sub 16 femenino. Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 1. Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 2. Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 3. Gimnasia Artística sub 15 Masculino nivel 1. Gimnasia Artística sub 15 Masculino nivel 3. Gimnasia rítmica infantil sub 14 femenino. Gimnasia rítmica juvenil sub 14 femenino. Básquet 5 vs 5 sub 15 masculino. Básquet 5 vs 5 sub 15 femenino. Básquet 5 vs 5 masculino sub 17 masculino. Básquet 5 vs 5 sub 17 femenino. Hockey sub 14 femenino. Hockey sub 14 masculino. Hockey sub 16 femenino. Hockey sub 16 masculino.



Judo sub 14 femenino. Judo sub 14 masculino. Levantamiento Olímpico sub 15 femenino. Levantamiento Olímpico sub 15 masculino. Karate sub 15 femenino. Karate sub 15 masculino. Lucha sub 14 femenino. Lucha sub 14 masculino. Taekwondo sub 14 femenino. Taekwondo sub 14 masculino. Patín artístico sub 14 femenino. Pelota - Goma - Trinquete sub 16 masculino. Rugby sub 16 masculino. Tenis de Mesa sub 14 femenino. Tenis de Mesa sub 14 masculino. Tiro Deportivo sub 14 femenino. Tiro Sub 14 masculino. Tiro Deportivo sub 16 femenino. Tiro Deportivo sub 16 masculino.



Voley sub 15 femenino. Voley sub 15 masculino. Voley de playa sub 14 femenino. Voley de playa sub 14 masculino. Ajedrez Adultos Mayores. Newcom Adultos Mayores. Sapo Adultos Mayores. Tejo Adultos Mayores. Tenis de Mesa Adultos Mayores. Acuatlón sub14 femenino. Actuatlón sub14 masculino. Acuatlón sub16 femenino. Acuatlón sub16 masculino. Atletismo Natación Discapacitados sub 14 mixto. Atletismo Natación Discapacitados Sub18 mixto. Atletismo convencional sub14 femenino. Atletismo convencional sub14 masculino. Atletismo convencional sub 17 femenino. Atletismo convencional sub 17 masculino. Atletismo discapacitados sub16 mixto. Básquet 3 vs 3 discapacitados sub16 mixto. Cestoball sub 14 femenino. Fútbol PC sub 18 masculino.



Goallball sub18 mixto. Handball sub 14 femenino. Handball sub 14 masculino. Handball sub 16 femenino. Handball sub 16 masculino. Nado sincronizado sub 14 femenino. Natación sub 14 femenino. Natación Sub 14 masculino. Natación discapacitado sub 16 mixto. Tenis de Mesa discapacitados sub 18 mixto. Voley sub 14 femenino. Voley sub 14 masculino. Vóley sub 16 masculino. Voley sub 16 femenino.



