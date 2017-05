Matías Robledo se consagró tetracampeón argentino

El oriundo de Bella Vista alcanzó el primer lugar en los 100 metros llanos por cuarto año consecutivo. En el polideportivo “Jaime Zapata” de la ciudad de Resistencia, registró 10.68 segundos.

El atleta correntino Matías Robledo se consagró tetracampeón en el Campeonato Argentino de Mayores que durante este fin de semana se desarrolla en el polideportivo Jaime Zapata de la ciudad de Resistencia, organizado por la Federación Chaqueña de Atletismo y con el importante apoyo del Instituto del Deporte Chaqueño.



El oriundo de Bella Vista registró un tiempo de 10.68 segundos en los 100 metros llanos que le permitió subir a los más alto del podio por cuarto año consecutivo. En la pista de solado sintético de la vecina ciudad, completaron la terna Jorge Oscar Caracassis con 10.77 y Otilio Rosa Puntiel, con 10.81 seg.



Si bien la marca no le permite sacar pasaje al Sudamericano de Paraguay, ni al Mundial Universitario de China, es todo un logro para este joven de 27 años que vuelve a registrar su nombre en el primer lugar del ranking 2017, posición que ocupaba Jorge Caracassis. Justamente, este privilegio, lo acercaría a una posible invitación para formar parte de la delegación argentina que participará del Sudamericano a desarrollarse del 23 al 25 de junio próximo en Paraguay.



Final distinta



Las inclemencias del tiempo obligaron a los organizadores a reprogramar las pruebas en la pista chaqueña y, por ello, no se realizaron series en los 100 metros, sino directamente finales con tiempo. Así, Robledo tuvo que saltar directamente a pista, para disputar la carrera decisiva y hacer lo mejor posible para obtener un buen tiempo.



“Fue una final por tiempo, así que se transformó en un arma de doble filo. Dependíamos mucho de las otras carreras. Además, no estaban los más rápidos en la primera carrera donde yo competí y podría haber sorpresa en las otras. La carrera no fue la mejor, pero cumplimos con el objetivo, vine a buscar el cuarto campeonato y lo logré”, contó el atleta que tuvo el acompañamiento de su familia. “Además fue una final directa y no tuve la posibilidad de correr la serie, como para acomodarme y tener otras sensaciones”, agregó.



Durante la jornada sabatina estaba previsto se realicen las series, pero la lluvia obligó a que se corra la final directamente por la tarde. “Si bien el día se puso lindo cuando estábamos por correr, toda la previa se hizo un poco más larga porque me desperté más temprano como para correr la serie y que finalmente no ocurrió. Eso complicó un poco, hay que saber manejar la ansiedad”, reconoció Robledo.



Si bien una de las premisas era conseguir el registro para competir fuera del país, concluyó contento su participación en el Argentino. “No alcancé la marca para clasificar al Mundial Universitario, pero sigo siendo el número 1 de la Argentina y eso me pone muy feliz. Ahora a esperar a ver si me convocan, o no, al Sudamericano”, apuntó.



Desde el 2015 que Matías Robledo es el monarca argentino de los 100 metros llanos. “Para ser cuatro veces campeón argentino se necesita mucho sacrificio. El apoyo incondicional de la familia, de mi señora, de mi hija Alma y de Mía, que se viene en camino. El apoyo de ellos es fundamental y la buena onda de mi coach (Javier Morillas), que además es mi amigo. Y tener hambre de gloria, eso te ayuda y dejar todo en el entrenamiento. Así, un día como hoy, se disfruta a pleno”, expresó el atleta.



Fuente: Diario El Litoral



