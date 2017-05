El "Latigo" Coggi dio una clínica en Corrientes

En un capítulo más de su corta pero productiva vida, el Tekoboxeo, consumó en las últimas horas una de sus máximas aspiraciones con una clínica en manos del ex campeón mundial de peso superligero Juan Martín “Látigo” Coggi, quien llegó a Corrientes para aportar en el despegue definitivo de esta disciplina que supo y ahora añora tener grandes campeones en majestuosas veladas.

Si bien estaba previsto un doble turno en la visita del ex pugilista santafecino, las condiciones climáticas obligaron a unificar las mismas, desarrollándose de manera integral en la Escuela de Boxeo de calle Pio XII al 2100, hasta donde se acercaron masivamente, alumnos, entrenadores, aficionados y simpatizantes del deporte de los puños. Allí y respondiendo a la requisitoria periodística se realizó un contacto con la prensa, que fue encabezado por el propio Coggi acompañado por el titular del programa Tekove Potí, Juan Carlos Alvarez, el coordinador del Tekoboxeo, Cristian Martínez, el diputado Eduardo Tassano, el Subsecretario de Salud, Luís Pérez, la Directora General de Epidemiología del Ministerio de Salud, Claudia Campias, el titular del 107, Gustavo Imbelloni, entre otras autoridades.



En primer lugar, el titular del programa Vida Pura, agradeció la gran convocatoria de quienes se suman a esta propuesta que busca “despertar al gigante”, en relación a un deporte que tras los variados logros de “pamperito” Román, sufrió un letargo que busca ser disipado mediante este espacio, deportivo, integrador y gratuito. “Esta es una forma de combatir puño a puño contra los flagelos que carcomen la sociedad y por ello cuenta con todo el respaldo del Gobierno local”.



Posteriormente el presidente de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, señaló que es una política de estado de la Provincia, avanzar con el deporte y con mayor énfasis si se trata de uno que enarbola los valores de la disciplina, constancia, firmeza, valor, entre otras y que da miles de historias de vida que son ejemplo para las generaciones.



A continuación, llegó el turno de la palabra más esperada de la jornada y con micrófono en mano “Látigo” comenzó a narrar parte de su llegada al boxeo a los 12 años “Llevo una vida en este deporte y todavía sigo aprendiendo”, explicó, para seguidamente contar anécdotas de sus mayores peleas “Logre grandes objetivos que en paralelo me permitieron cumplir con la promesa que hice a mi familia y gente cercana”.



En torno a esta propuesta planteada desde la Provincia, el hombre que defendió 21 veces sus títulos mundiales, no titubeó y aseguró “Los grandes campeones son del interior de la Argentina, por ello hay que seguir apostando a este deporte y eso lo vengo haciendo en los barrios más humildes”. No faltaron las historias de las grandes peleas como cuando derrotó por puntos a un durísimo Akibonu Hiranaka por decisión de puntos en doce vueltas “Le pegaba una y otra vez pero aguantó los 12 asaltos” y también recordó con mucha emoción su primer título mundial ante quien hasta ese momento ostentaba la corona de la WBA, Patrizio Oliva.



También se escucharon anécdotas graciosas que forman parte de las memorias del ex campeón mundial “Un día me invitaron al programa de Mirtha y me dieron tres cubiertos y yo venía de comer en cuchara y plato hondo” confesó para causar la risa contagiada de toda la concurrencia. Tal y como estaba organizado, tras algunos minutos lejos del ring, finalmente el hombre que vivió gran parte de su vida en Bransen (Prov de Buenos Aires), se subió al cuadrilátero para explicar distintas técnicas para un mejor desenvolvimiento en los golpes.



Entre las figuras destacadas que asistieron a esta clínica gratuita, se pudo observar al histórico e internacional árbitro internacional correntino Osvaldo Forti quien no dudó en manifestar sus emociones “Cuando me enteré de la visita de Juan Martín (por Coggi), me largué a llorar, porque me emociona tener a un gran campeón apostando por el deporte amateur”. Para finalizar, se realizaron peleas de exhibición entre boxeadores que practican en la escuela de boxeo y de otras escuelas de la Capital para cerrar una jornada consagratoria para el deporte del cuadrilátero.



