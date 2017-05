Iniciaron los zonales de voley y fútbol

Bajo la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia, iniciaron las rondas clasificatorias zonales (Zona 6) de las disciplinas voley y fútbol comunitario correspondientes a los Juegos Correntinos 2017, clasificatorios para los Nacionales Evita de Mar del Plata.

En el Gimnasio Pedro Ferré del barrio Ferré ya se juega la serie de encuentros de la disciplina Voley: Sub15 y Sub 17 masculino y femenino (modalidad comunitaria) con la inscripción de más de 50 representativos en ambas categorías. También arrancó la ronda clasificatoria de Fútbol masculino Sub 14 y Sub16. Los encuentros se disputan los días sábados y domingos, en las canchas de: Club Sportivo, Club Alvear, Invico y Tekové Potí. Participan 42 equipos en Sub14 y 34 en Sub16.



El profesor Ariel Bury, en su carácter de Coordinador por la Zona 6, estimó que las rondas finales de ambos deportes se jueguen en el mes de julio. Los equipos clasificados participarán del “Provincial” en su correspondiente categoría. En tanto, para junio se largarán las rondas clasificatorias zonales de las disciplinas: Hockey sub 14 y sub 16 masculino y femenino. Rugby Seven masculino sub 16 y Handball sub 16 masculino y femenino.



Las fechas son las siguientes:

Provinciales: Nuevas Disciplinas: 4, 5 y 6 de Agosto. Sub14: 25, 26 y 27 de Agosto. Sub16: 1, 2 y 3 de Septiembre. Adultos Mayores: 15, 16 y 17 de Septiembre. Los Juegos Nacionales 2017 para deportistas convencionales se desarrollarán en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre y serán organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación. Las competencias para “Adultos Mayores” se realizarán en San Juan, del 15 al 19 de noviembre con las disciplinas: Sapo, Tejo, Newcom Ajedrez y Tenis de Mesa. Y las competencias para atletas discapacitados en Resistencia, Chaco, del 22 al 28 de noviembre.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes