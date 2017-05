Ensayos libres del Super Bike en el "Yaco Guarnieri"

La tercera fecha del Campeonato 2017 del SuperBike Argentino se pondrá en marcha hoy en el autódromo Santiago Yaco Guarnieri con los ensayos libres en todas las categorías que forman parte de la competencia. Las tandas de hoy arrancarán a las 11 y concluirán pasadas las 17.

Cada una será de 20 minutos y cada categoría saldrá tres veces a la pista. En tanto que, para mañana, también a partir de las 11, seguirán los entrenamientos, mientras que desde las 15.30 será el turno de las diferentes clasificaciones (15 minutos por categoría). En la categoría 600 Súper Sport participará el correntino Emanuel Aguilar. “Cada vuelta que doy en la categoría voy mejorando. Me siento cómodo y sólido con la moto que me da el equipo”, comentó Aguilar en declaraciones realizadas al programa “Era Por Abajo” de Radio Unne.



El mejor motociclismo del país comenzó el año en Trelew y después pasó por Río IV, Córdoba, antes de desembarcar en la capital chaqueña. En la primera fecha, Aguilar fue décimo, y en la segunda llegó en quinto lugar. “Después de la prueba en Córdoba hicimos un entrenamiento en Buenos Aires donde tuve una caída. No me pasó nada, pero la moto sufrió las consecuencias y no pude girar mucho”, agregó el correntino.



El programa del domingo dará inicio a las 11 y la primera final se largará a las 13. La divisional Súper Sport 600 tendrá su partida a las 14.15. “Tengo muchas expectativas en poder seguir mejorando. Las jornadas del viernes y sábado serán claves para tener un buen lugar de salida en la carrera final”, concluyó.



