Brillante actuación de Regatas en el Nacional de Córdoba

Los nadadores del Club de Regatas Corrientes Nicolás y Nery Trossero, y Lucas Monzón cosecharon ocho medallas de oro en la XIX edición del Campeonato Nacional Máster “Semana de Mayo”, que se llevó a cabo el último fin de semana en Córdoba.

“La Joven Guardia” no se anda con pequeñeces, ni mucho menos. El último fin de semana en la XIX edición del Campeonato Nacional Máster “Semana de Mayo” fue una nueva confirmación del gran regreso. En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en el estadio mundialista “Mario Alberto Kempes”, Nicolás Trossero, Nery Trossero, y Lucas Monzón hicieron de las suyas y cosecharon ocho (8) preseas de oro.



Al parecer “La Joven Guardia” si no es oro no quiere, y eso que “nos quedamos con las ganas de correr la posta ya que a último momento, por cuestiones laborales, Mauricio Scribano no pudo viajar”, comentaron. Recordemos que Mauricio Scribano, otro de los apellidos ilustres de la natación en el Club de Regatas Corrientes, se sumó al equipo y venía entrenando para reemplazar a Freddy Zschach que se está recuperando de una lesión de rodilla.



A FUERZA DE ORO



En cuanto a los logros, Nicolás Trossero (30 años) logró el primer puesto en 100 metros Combinado, en 100 metros Pecho y en 50 metros Pecho, cerrando un torneo espectacular. Otro tanto alcanzó Lucas Monzón (28 años), que se adueñó de la presea dorada en 100 metros Combinado, y en 50 y 100 metros Espalda, para confirmar, al igual que sus compañeros, el excelente nivel alcanzado en el II Torneo Internacional en Paraguay. Por último, “Nery” Trossero (36 años) se quedó con el oro en 50 y 100 metros Pecho, cerrando así un Nacional soñado y que alimenta nuevos desafíos, y cada vez más exigentes.



SPONSOR, TAMBIEN DE ORO



De allí también que “La Joven Guardia” para costear sus competencias sumó a Corralón San Lorenzo y a "Eyelit" de Alejandra Sánchez, a quienes agradecen por el apoyo brindado. En este mismo contexto quieren agradecer muy especialmente al ex nadador José Cuevas, que oficia de entrenador, pasándole los planes y está pendiente de su preparación, a pesar de estar en Posadas, Misiones.



