Continúa el torneo Apertura en el CEF Nº 17

Este fin de semana el equipo de primera masculino del Club de Regatas Corrientes jugará una nueva fecha, reprogramada, del Torneo Apertura de la Asociación de Vóleibol de la Ciudad de Resistencia.

En las instalaciones del Centro de Educación Física N° 17, “Dr. Prof. Miguel A. Gómez Pescié”, se jugará este fin de semana la fecha reprogramada del Torneo Apertura de la Asociación de Vóleibol de la Ciudad de Resistencia.



El equipo de primera masculino conducido por Maximiliano Ledesma jugará el sábado a las 21 horas ante Hindú Club de Resistencia; en tanto el domingo tendrá una doble y exigente jornada. El domingo, a las 16 siempre en las mismas instalaciones, se medirá con su homónimo de la ciudad de Resistencia; en tanto a las 18 será el turno del clásico correntino ante San Martín.



PROGRAMACION

Sábado 8/7:

16:00 Hindú vs. Regatas Resistencia

17:00 Colegio Nacional vs. Sensación de Tirol

18:00 Hindú vs. Sarmiento

19:00 Sensación vs. Regatas Resistencia

20:00 Colegio Nacional vs. Sarmiento

21:00 Hindú vs. Regatas Corrientes

Domingo 9/7:

15:00 Hindú vs. San Martín

16:00 Regatas Corrientes vs. Regatas Resistencia

17:00 Hindú vs. Colegio Nacional

18:00 Regatas Corrientes vs. San Martín

19:00 Sensación de Tirol vs. Hindú Club



POSICIONES



Las posiciones de la primer fecha, que se jugó parcialmente, quedaron de la siguiente manera: 1°) Sarmiento 6 unidades (3 PG - 0 PP); 2°) Sensación (2-1) y Colegio Nacional 5 (2-1); 4°) Regatas Corrientes (1-2) y San Martín de Corrientes 4 (1-2); y 6°) Regatas Resistencia 3 unidades (0-3).



EL EQUIPO

El equipo de Regatas que viene jugando se encuentra integrado por Enzo Alegre, Leandro Alegre, Ignacio López, Matías Luna, Mariano Segovia, Mauricio Gómez, Lucas Sosa, Arturo Chapay, Ignacio Estigarribia, y Fabio Cardozo entre otros.



DERROTA DE LAS CHICAS



Por su parte el equipo de primera femenino de Regatas Corrientes cayó el miércoles por la noche, en la capital chaqueña, ante su homónimo de Resistencia por 3 set a 0, con parciales 22-25, 19-25 y 21-25.



