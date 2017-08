Regatas presente en el GP “El Imperio del Verde” en Formosa

Este viernes y hasta el domingo, en el estadio “Cincuentenario” de la capital formoseña, se llevará a cabo el Gran Prix (GP) “El Imperio del Verde”, del que participará una nutrida delegación del Club de Regatas Corrientes.

Con una nutrida delegación regatense, este viernes dará inicio el Gran Prix (GP) de Formosa, “El Imperio del Verde”, organizado por la Asociación Formoseña de Tenis de Mesa y fiscalizado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa. La competencia se llevará a cabo en el estadio “Cincuentenario” de la capital formoseña en donde se dispondrá de 14 canchas; diez para competencia: seis ALMAR y cuatro DHS; y cuatro para entrenamiento también modelo ALMAR.



DELEGACION REGATENSE



La delegación regatense estará compuesta por Juan Cruz Silva, Lautaro Pérez Rico, Benjamín Benítez Giménez, Tiago Rivero, Andrés Jaluf, Fernán Vilte Bosch, Germán Vilte Bosch, Nicolás Núñez, Lautaro Troia, y Silvina Echeverría. Además de Irma Correa, Deborath Romero, Flavia Dusset, Myrian Giardinieri, Edith Zacarías Sánchez de Pinto, Miguel Vilte, Carlos Núñez, Cayetano Troia, Nelson Veas Oyarso y Arturo Palacios.



CATEGORÍAS



El Gran Prix “El Imperio del Verde”, estará reservado para las categorías Damas, tanto para lleve “A” y “B”, en Sub-13 y Sub-15; además de Maxi – 50 y 60 años; y la principal Mayores Damas. En tanto que para Caballeros, las categorías serán en Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18 y Sub-23; además de Maxi en – 35, 40, 45, 50, 55, y 60 años; además Mayores Caballeros.



CRONOGRAMA



Las categorías sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 18 caballeros y damas comenzaran a disputarse el viernes por la mañana y finalizaran el sábado por la mañana. En tanto la premiación se realizará al mediodía de la jornada sabatina. Las categorías sub 23, mayores damas y caballeros y todas las categorías maxis, comenzarán a disputarse el sábado a la mañana y finaliza el domingo a la tarde. En tanto la premiación se realizará una vez finalizada la jornada dominguera.



