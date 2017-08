Juegos Correntinos: primeros clasificados a los Nacionales

Durante todo el fin de semana se realizó en esta Capital y en Goya, la fase provincial correspondiente a las “Nuevas Disciplinas” de los Juegos Correntinos 2017, clasificatorios para los Nacionales Evita que se jugarán en octubre próximo en Mar del Plata.

Este certamen estuvo organizado por la Secretaría de Deportes de la Provincia, a cargo del Profesor Jorge Lucietti y reunió a unas 650 personas de toda la geografía provincial que participaron en las disciplinas: Rugby Seven, Patín Artístico, Gimnasia Artística, Hockey, Ciclismo, Badminton, Tenis de Mesa, Taekwondo y Judo. En Goya hubo Tiro Deportivo.



En tanto, el Provincial: Sub14 se hará el próximo 25, 26 y 27 de Agosto. El Sub16 el 1, 2 y 3 de Septiembre. Mientras que el de Adultos Mayores los días: 15, 16 y 17 de septiembre en Itá Ibaté. Los “Juegos Nacionales 2017” para deportistas convencionales se desarrollarán en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre y serán organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación.



Clasificados a los Juegos Nacionales:

Rugby Seven: (Capital). Hockey: Femenino Sub 14: Capital. Femenino Sub 16: Capital. Masculino Sub 14: Lavalle. Sub 16: Alvear. Tipo deportivo: Sub 14 - Femenino: Paredes Yamila (Caá Catí) - Araujo Silvina (Caá Catí). Masculino: Cáceres Kevin (Capital) - Segovia Luciano (Capital). Sub16 Femenino: Meza Catalina (Goya) - Romero Lucía (Goya). Sub16 Masculino: Turrella Nahuel (Capital) – González Gonzalo (Capital).



Gimnasia Artística: Capital (Serie – libre): Nivel 1: Agustina Del Prado, Milagros Revolero, Martina Giménez, Arriazu Nerea. Nivel 2: Guardado Lujan, Genes Candelaria, González Morena. Ciclismo: Sub 14 - Masculino: Navarro Santino (Capital) - Cavaleri Valentín (Goya) - Verón José (Mercedes). Femenino: Soto Jimena (Mercedes). Sub 16 Masculino: Almada Jonathan (Goya) - Córdoba William (Goya) - Sandoval Enzo (Goya).



Judo: Femenino: Ana Paula Vallarino Gerzel (Capital) - Guadalupe Silva (Capital) - Laura Ileana Retamar (Goya) - Eliana Benítez (Paso de los Libres) - Daiana Ramírez (Capital) - Luz Oviedo (Capital). Masculino: Héctor Gómez (Capital) – Félix Lucas Astorga (Capital) – José González (Capital) – Adrián Orrego (Capital) – Juan Enrique Niz Palacios (Capital) – Rodrigo Insaurralde (Capital).



Taekwondo: Masculino: Castillo Marcos (Empedrado) (hasta 44kg) - Escofano Augusto (Bella Vista) (hasta 48 kg) - Viera Josue (Santo Tomé) (hasta 53 kg). Lazasoian Luciano (Monte Caseros) (Hasta 58 kg). Femenino: Camila Benítez (Ituzaingó) (hasta 50 kg). Sol Regnet (Ituzaingó) (hasta 55 kg).

Patín Artístico: Roach Julieta (Capital) - Milagros Moreira (Capital)- Towphya Seila (Virasoro) -Zanoni kin Alena (Capital).



Badminton: Individual femenino: Persincula Luisina (Mercedes). Individual masculino: Ibarra Penayo Mateo (Tabay). Doble Masculino: Lafuente Lorenzo y Sandoval Octavio (Tabay). Doble Femenino: Pirola Lujan y Pirola Rosario (Tabay). Tenis de Mesa: Masculino: Núñez Nicolás (Capital) – Vilte Boch Fernán (Capital) – Espínola Matías (Bella Vista). Femenino: Lazaroff Pricila (Virasoro) Añasco Abril (Virasoro) – Gallardo Morena (Virasoro).



