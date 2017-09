Fernán Vilte Bosch en lo más alto del Challenger Tierra Colorada

El representante de Regatas Corrientes, Fernán Vilte Bosch, ganó la categoría Sub 13 en el Challenger de la “Tierra Colorada”, de Monte Carlo, Misiones, de tenis de mesa. Además fue segundo en Sub15, y su hermano Germán quedó tercero en la Sub18. También ganaron Cayetano Troia y Arturo Palacios en Maxi.

Con singular éxito, el último fin de semana, se jugó el Challenger de la “Tierra Colorada”, en la localidad de Monte Carlo, Misiones; organizado por la Federación Misionera de Tenis de Mesa. El representante del Club de Regatas Corrientes, Fernán Vilte Bosch, se quedó con la medalla de oro en la categoría Sub 13, venciendo en la final a Tomás Rolla de la ciudad de Formosa.



Además Fernán llegó a la final en la categoría Sub 15, en donde perdió ante el formoseño Christian Azcoaga Puyo; cerrando una gran performance con una medalla de oro y otra de plata. Por su parte, Germán Vilte Bosch perdió en semifinales y se quedó con la medalla de bronce, ubicación que compartió con en el chaqueño Facundo De León en la categoría Sub18; que fue ganada por Christian Azcoaga Puyo (Formosa).



TODOS LOS PODIOS



Caballeros Sub 18: 1) Christian Azcoaga Puyo (Formosa), 2) Iván Cieza, y 3) Facundo De León (Chaco) y Germán Vilte Bosch (Corrientes).

Damas Sub 18: 1) Carla Sáez (Chaco), 2) Damaris Schvab (Córdoba), y 3) Fiorella Boccioni (Chaco) y Luz Zárate (Chaco).

Caballeros Sub 15: 1) Christian Azcoaga Puyo (Formosa), 2) Fernán Vilte Bosch (Corrientes), y 3) Iván Cieza (Formosa) y Facundo De León (Chaco).

Damas Sub 15: 1) Carla Záez (Chaco), 2) Fiorella Boccioni (Chaco), y 3) Luz Zárate (Chaco) y Priscila Jara (Río Negro).

Caballeros Sub 13: 1) Fernán Vilte Bosch (Corrientes), 2) Tomás Rolla (Formosa), y 3) Carlos Alfaro (Misiones) y Martín Benítez (Misiones).

Damas sub 13: 1) Priscila Jara (Río Negro), 2) Abril Benítez Hiller (Misiones), y 3) Magdalena Villalba (Formosa) y Juana Zárate (Chaco).

Caballeros Sub 9: 1) Matías Zeniquel (Chaco), 2) Abril Benítez Hiller (Misiones), y 3) Fabricio Janer (Córdoba) y Máximo Vivas (Chaco).

Caballeros Sub 11: 1) Matías Vivas (Chaco), 2) Joaquín Ratti (Formosa), y 3) Matías Zeniquel (Chaco) y Tabeni Bautista (Chaco).



MAXI



Por su parte en la categoría Maxi, Cayetano Troia ganó en la categoría Maxi 45 años; al igual que Arturo Palacios que hizo doblete en las categorías Maxi 50 años, en donde Miguel Vilte fue tercero, y Maxi 55 años.



TODOS LOS PODIOS



Caballeros: 1) Tomás Joffre (Santa Fe), 2) Juan Riback (Chaco), y 3) Brian Schavb (Córdoba) y Alejandro Azcoaga Puyo (Formosa).

Damas: 1) Karena Konig (Misiones), 2) Marianella Konig (Misiones), y 3) Luz Zárate (Chaco) y Carla Sáez (Chaco).

Maxi 40: Raúl Costa (Misiones), 2) Hernán Ebinau (Misiones), y 3) Abel Ramirez y Carlos Riveros (Misiones).

Maxi 45: 1) Cayetano Troia (Corrientes), 2) Fernando López (Misiones), y 3) Carlos Goncalvez y Ademir Felipe Dos Santos (Misiones).

Maxi 50: 1) Arturo Palacios (Corrientes), 2) Carlos Goncalvez (Misiones), y 3) Francisco Quintana (Misiones) y Miguel Vilte (Corrientes).

Maxi 55: 1) Arturo Palacio (Corrientes), 2) Walter Konig (Misiones), y 3) Francisco Quintana y Héctor Irala (Misiones).



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes