Las “peques” de Regatas juegan y suman experiencia

Un muy buen desempeñó tuvo el equipo de vóleibol Sub 13 femenino del Club de Regatas Corrientes en la “Copa Ciudad de Villa Ocampo”, en la ciudad homónima santafesina, al finalizar decimosegunda entre 24 clubes.

En la ciudad de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, se jugó el último fin de semana el tradicional torneo de vóley, “Copa Ciudad de Villa Ocampo, reservado para las categorías Sub 13 y Sub 17, en ambas ramas. La competencia, que se jugó en el estadio de Bomberos Voluntarios como sede principal, contó con una delegación del Club de Regatas Corrientes, en la categoría Sub 13, y en donde el equipo femenino cumplió una muy buena performance. El equipo dirigido por Pablo Verdún, finalizó en la decimosegunda ubicación, entre 24 clubes de todo el Nordeste Argentino, en donde las pequeñas “remeras” demostraron estar a la altura de las circunstancias.



CAMPAÑA



El equipo “remero”, en la fase de grupos, derrotó 2 a 0 a Colonia Elisa; también en set corridos al local Bomberos Voluntarios, para luego caer 0 a 2 ante Independencia Star y ante Las Palmas, ambos de Santa Fe, por 1 a 2. En el cierre de la fase clasificación, en tanto, Regatas derrotó a Fundación Jujuy, para pasar a jugar el triangular clasificatorio para la zona por la Copa de Oro y de Plata, perdiendo en sus dos presentaciones. Las derrotas fueron ante Colonias Unidas de Chaco, en un infartante 1 a 2, en un tea break que finalizó en 16 a 18, y que marcó el futuro “remero”, ya que las pequeñas sintieron el impacto anímico, para luego caer ante Palo Santo de Formosa 0 a 2.



EL EQUIPO



El plantel “remero” estuvo integrado por: Brianna Quarin, Antonella Solari, Liliana Rodríguez, Paloma Giménez, Natasha Aranda, Clara Romero Chiappe, Lourdes Streda, y Sofía Pruyas.



