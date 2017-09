Regatas se presenta en Formosa en la Copa UPCN

Este sábado en Formosa se disputará el torneo Regional de judo, Copa “”UPCN, del que participará el equipo de judo del Club de Regatas Corrientes.

En el estadio del Club Sol de América de la capital formoseña se llevará a cabo este sábado el Torneo Regional, “Copa UPCN”, organizado por la Academia de Judo de UPCN, y fiscaliza la Federación Formoseña de Judo.



Del evento participarán provincias de la región y también competidores de Paraguay; además de una nutrida delegación del Club de Regatas Corrientes, que estará viajando a la capital formoseña a primera hora del sábado.



La particularidad del equipo regatense es que además del entrenador Cristian Torres Frías estará debutando como entrenadora Agustina Rodríguez Medina, que viene recuperándose de una fisura producto del Torneo Mercosur en Resistencia.



DELEGACION



La delegación del Club de Regatas Corrientes a Formosa, estará integrada por: Micaela Falcón (Infantil A – 40), Luz Oviedo (Infantil B – 64), Juan Niz (Infantil B – 58), Rodrigo Insaurralde (Infantil B – 64), y María Paula Soto (Sub 18 – 48). Además de Agustina Insaurralde (Sub 18 – 55), Nahuel Insaurralde (Sub 18 – 66), Lautaro Insaurralde (Sub 18 Y Kyu Novicio – 73), Francisco Rabadán (Senior – 66), Darío Dalmao (Senior – 66), Eugenio Buyatti (Senior – 66), y Juan Álvarez (Kyu Novicio – 81. Entrenadores: Agustina Rodríguez Medina y Cristian Torres Frías. Delegado: Pablo Mariño Rey.



