Taraguy se enfoca en el Torneo del Interior

En marzo comenzará la temporada nacional de clubes y el NEA tendrá siete representantes. Taraguy disputará nuevamente el Torneo del Interior “A”. El 24 de enero iniciará la pretemporada el plantel superior, a cargo de Miguel Castelli buscando la puesta a punto ideal.

Este año se inicia con mucha intensidad para varios clubes de la región, ya que casi todos tendrán competencias. Taraguy RC ya tiene agenda y fecha de inicio de la preparación. Serán siete los clubes que tienen confirmadas sus plazas en las competencia nacional de 2018, que comenzará el próximo mes de marzo. Con 32 equipos involucrados, representando a 12 Uniones Provinciales, se continúa apoyando el crecimiento y desarrollo del rugby en todo el país.



La Unión de Rugby del Nordeste tendrá 5 clubes (CURNE, Taraguy, Sixty, Aranduroga y San Patricio) representantes en los tres niveles de competencia nacional, además de Regatas que tiene su lugar en el Tres Uniones (con equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario), mientras que CAPRI devolverá a URUMI una plaza en el Torneo del Interior “C”, la tercera categoría que pone en juego la Unión Argentina de Rugby.



El fixture de la UAR para el Torneos del Interior comenzará el 10 de marzo y se jugarán todos los sábados hasta el 14 de abril. El 5 de mayo se jugarán los cuartos de final, el 26 las semis y el 30 de junio las finales, tanto para ascensos como descenso. En el Interior “A” participarán CURNE y Taraguy (que fueron primero y segundo en el Regional NEA 2017). Los “cuervos” integrarán la Zona 2, la primera fecha la jugarán con Jockey Club de Córdoba (visitante), la segunda con Peumayén de Mendoza (visitante) y en el tercer fin de semana recibirá a Santa Fe RC. Luego invertirán las localías.



Para llegar de la mejor manera, Miguel Castelli al frente nuevamente del plantel superior junto a su staff, convocó a 58 jugadores para iniciar la pretemporada el 24 de enero. Los jugadores ya tienen un plan de trabajo individual de preparación física y acondicionamiento para arrancar con todo este 2018 que buscar mejorar la campaña realizada en el Torneo del Interior A en 2017. Para conocer los rivales, el fixture y el plantel convocado, te ofrecemos este informe para estar atento y alentar al equipo en esta nueva incursión en la competencia nacional.



Las zonas para el Interior “A” son:

Zona 1: Lince RC (Tucumán), CRAI (Santa Fe), CURNE y Montevideo Cricket.

Zona 2: Santa Fe RC, Jockey (Córdoba), Taraguy RC y Peumayén RC (Mendoza).

Zona 3: Liceo RC (Mendoza), Universitario (Córdoba), Old Resian (Rosario) y San Ignacio RC (Mar del Plata).

Zona 4: Huirapuca (Tucumán), Marista RC (Mendoza), Sociedad Sportiva (Bahía Blanca) y Neuquén RC.



FIXTURE

Sábado 10/3: Jockey Club Cba. vs. Taraguy RC.

Sábado 17/3: Peumayén RC vs. Taraguy RC.

Sábado 25/3: Taraguy RC vs. Santa Fe RC.

Sábado 31/3: Santa Fe RC. vs. Taraguy RC.

Sábado 7/4: Taraguy RC vs. Jockey Club Cba.

Sábado 14/4: Taraguy vs. Peumayén RC.

Sábado 5/5: Cuartos de Final.

Sábado 26/5: Semifinales.

Sábado 30/6: Finales.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes