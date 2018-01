En Ituzaingó comienza en Circuito de Verano 2018

La décima temporada de rugby de verano arrancará esta tarde, en Punta Norte, la playa del Club Yayretá en la turística ciudad de Ituzaingó. Este año el circuito tendrá cinco etapas.

Luego la agenda continuará en Monte Caseros, Santo Tomé, Paso de los Libres y Corrientes, saliendo de la arena y pasando a los tradicionales seven’s del Carnaval en cada una de las ciudades que incluye este Circuito 2018. El ganador general del Circuito se alzará con la Copa OSDE y será el que logre la mayor cantidad de puntos, producto de la mayor participación en las diferentes etapas del certamen.



Ituzaingo espera esta tarde en marco de un inicio prometedor con equipos de Resistencia, Corrientes, Oberá, Paso de los Libres, Santo Tomé y los anfitriones. La cita es en las arenas de la magnificas playas de Ituzaingó, en este caso en Punta Norte, del Club Yacyretá. Bajo la modalidad de seven playero o beach rugby para cinco hombres. Donde la Municipalidad de Ituzaingó, colabora con la organización del evento, al igual que los jugadores del club Yacyretá que serán parte de la organización. La competencia comenzará a las 15 horas, con el sorteo del fixture y finalzará alrededor de las 20 con la entrega de premios y el tradicional tercer tiempo.



El sábado venidero, sábado 27, Monte Caseros, volverá a preparar su cancha en la costanera, para albergar a la XXII edición del Seven del Carnaval. En tanto que Santo Tomé, el spabado 3 de febrero, albergará la XII edición del Seven del Carnaval que organiza el Club Náutico local. Y en Paso de los Libres se vivirá la XIX edición del Seven Internacional del Carnaval de la mano de los jugadores del Club Atlético Libreño, el sábado 10 de febrero.



Cerrando la competencia con un magnifico Seven del Carnaval en Corrientes en la costanera correntina para exhibir este magnífico deporte y dándole un cierre a toda orquesta a este Circuito que cumple 10 años. Para conocer mayores detalles la organización utilizará sus redes sociales (tiempo de rugby en facebook y twitter) para brindar información a todos los interesados. O bien podrán comunicarse al 0379 – 154407777.



