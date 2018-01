Tortugas ganó la primera etapa en Ituzaingó

Ni la lluvia ni la creciente empaño lo que fue una tarde magnifica de rugby y amigos. Siete equipos se dieron cita a la primera escala del Circuito. Santo Tomé se llevó el oro, Resistencia la plata y Oberá el bronce. En tanto que Monte Caseros ya se prepara para vivir su Seven del Carnaval.

En la tarde del sábado en Ituzaingó, a pesar de la repentina creciente del Paraná y una jornada lluviosa, los protagonistas del X° Circuito de Rugby del Verano 2018 se dieron cita en Punta Norte, la playa del Club Yacyretá. Y animaron un torneo entretenido y de muy bien nivel de juego. Dos equipos de Resistencia, Chaco, del club Roostes dijo presente, al igual que de Oberá presentaron dos equipos. Mientras que desde Paso de los Libres y Santo Tomé se sumaron a la iniciativa junto a un equipo local.



Con muy buenos partidos, y una etapa de clasificación muy disputada se fueron disputando todos los encuentros, con el arbitraje de Sebastián Lugo y Emanuel Silva, quienes controlaron a la perfección todo el torneo. En la etapa de definición, Oberá 2 se quedó con la Copa de Bronce, al superar a Yacyretá por 3 a 0. Mientras que la Copa de Plata Secretaria de Turismo de Ituzaingó de la mano de Moonray se fue para Resistencia que superó a Escabios de Paso de los Libres por 4 a 2. Y finalmente la Copa de Oro Municipalidad de Ituzaingó, fue para el equipo de Tortugas de Santo Tomé que venció 6 a 2 a Pinipon de Resistencia.



De esta manera finalizó con marcado éxito la primera etapa del Circuito, en las arenas correntinas, y ahora la actividad continuará en Monte Caseros. El sábado 27, en la costanera cacereña de la mano del Monte Caseros RC y la productora WIN Marketing Depotivo. Los equipos buscan seguir participando para sumar puntos y quedarse con el título principal del torneo.

Y continuará el certamen recorriendo playas y ciudades turísticas de la provincia de Corrientes. Mezclando amigos, diversión, carnavales, playas y mucho rugby. La décima temporada de rugby de verano arrancó con todo, los organizadores agradecen a los protagonistas del torneo y a los sponsors que acompañan el Circuito como el Gobierno de la Provincia de Corrientes, Ministerio de Turismo y empresas del medio como ser OSDE, ERSA, SPS Salud y Kick Off, entre otros.



MONTE CASEROS PROXIMA ESCALA



La agenda continuará este sábado 27 Monte Caseros, en la cancha de la costanera, para albergar a la XXII edición del Seven del Carnaval. Ya están todos los detalles preparados, equipos de Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Uruguay y Brasil se darán cita. Mientras que después Santo Tomé, el sábado 3 de febrero, albergará la XII edición del Seven del Carnaval que organiza el Club Náutico local. Y en Paso de los Libres se vivirá la XIX edición del Seven Internacional del Carnaval de la mano de los jugadores del Club Atlético Libreño, el sábado 10 de febrero.

Cerrando la competencia con un magnifico Seven del Carnaval en Corrientes en la costanera correntina para exhibir este magnífico deporte y dándole un cierre a toda orquesta a este Circuito que cumple 10 años. Estas próximas fechas, ya en la modalidad de seven a side, dode se sumarán puntos para la Copa OSDE y será el que logre la mayor cantidad de puntos, producto de la mayor participación en las diferentes etapas del certamen. Para conocer mayores detalles la organización utilizará sus redes sociales (tiempo de rugby en facebook) para brindar información a todos los interesados. O bien podrán comunicarse al 0379 – 154407777.



