Monte Caseros la próxima escala del Circuito de Verano

Luego del exitoso debut en la playa de Punta Norte en Ituzaingó, el X Circuito de Rugby del Verano 2018 continuará su recorrido este fin de semana con la disputa de la segunda fecha en la costanera de Monte Caseros.

La décima temporada de rugby de verano arrancó con todo y la agenda continuará este sábado 27 Monte Caseros, en la cancha de la costanera, para albergar a la XXII edición del Seven del Carnaval. Ya están todos los detalles preparados, equipos de Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Uruguay y Brasil se darán cita.



Mientras que después Santo Tomé, el sábado 3 de febrero, albergará la XII edición del Seven del Carnaval que organiza el Club Náutico local. Y en Paso de los Libres se vivirá la XIX edición del Seven Internacional del Carnaval de la mano de los jugadores del Club Atlético Libreño, el sábado 10 de febrero. La competencia cerrará con un magnífico Seven del Carnaval en Corrientes en la costanera para exhibir este deporte, a toda orquesta a este circuito que cumple 10 años.



Estas próximas fechas, ya en la modalidad de seven a side, se sumarán puntos para la Copa OSDE y será el que logre la mayor cantidad de puntos, producto de la mayor participación en las diferentes etapas del certamen.



Lo que paso en Ituzaingó



Dos equipos de Resistencia, Chaco, del club Roostes dijeron presente, al igual que de Oberá presentaron dos equipos. Mientras que desde Paso de los Libres y Santo Tomé se sumaron a la iniciativa junto a un equipo local. Con muy buenos partidos y una etapa de clasificación muy disputada se fueron disputando todos los encuentros, con el arbitraje de Sebastián Lugo y Emanuel Silva, quienes controlaron a la perfección todo el torneo.



En la etapa de definición, Oberá 2 se quedó con la Copa de Bronce Tiempo de Rugby, al superar a Yacyretá por 3 a 0. Mientras que la Copa de Plata Secretaría de Turismo de Ituzaingó se fue para Resistencia, que superó a Escabios de Paso de los Libres por 4 a 2. Y finalmente la Copa de Oro Municipalidad de Ituzaingó, fue para el equipo de Tortugas de Santo Tomé que venció 6 a 2 a Pinipon de Resistencia.



