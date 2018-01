Taraguy inició los trabajos de pretemporada

El pasado miércoles 24 de enero inició la pretemporada para el plantel superior de Taraguy. De cara a su participación desde el 10 de marzo en la competencia nacional de clubes. Bajo las órdenes de Miguel Castelli y su staff técnico arranco la puesta a punto.

El 2018 arrancó con mucha intensidad para Taraguy RC que ya tiene agenda de competencia y por ello, inició su pretemporada con un trabajo fino y exhaustivo. Desde el próximo 10 de marzo se pone en marcha una nueva competencia nacional, donde Taraguy quiere volver a ser protagonista. Y para ello la preparación física será un pilar fundamental.



Por las inclemencias del tiempo, prefirieron iniciar las actividades en un predio techado y para ello el plantel se dio cita en el complejo El Galpón. El fixture de la UAR para el Torneos del Interior comenzará el 10 de marzo y se jugarán todos los sábados hasta el 14 de abril. El 5 de mayo se jugarán los cuartos de final, el 26 las semis y el 30 de junio las finales, tanto para ascensos como descenso.



En el Interior “A” participarán CURNE y Taraguy (que fueron primero y segundo en el Regional NEA 2017). Los “cuervos” integrarán la Zona 2, la primera fecha la jugarán con Jockey Club de Córdoba (visitante), la segunda con Puemayén de Mendoza (visitante) y en el tercer fin de semana recibirá a Santa Fe RC. Luego invertirán las localías.



Para llegar de la mejor manera, Miguel Castelli al frente nuevamente del plantel superior junto a su staff, convocaron a 58 jugadores para la pretemporada. El objetivo inicial es trabajar tres semanas intensamente en lo físico y luego incorporar lo táctico de a poco hasta llegar a los amistosos y la competencia de la mejor manera. Entre los juegos de preparación se ultiman detalles para dos juegos, uno con Curne y otro con Universitario de Santa Fe. Si bien las lluvias impidieron iniciar en el club, con las actividades programadas. El predio del club será escenario de los trabajos los miércoles, jueves y sábados. Donde los más de 50 jugadores citados trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico. El 21 de febrero se iniciará la pretemporada para el resto de los planteles del club, de cara a las competencias locales.



Las zonas para el Interior “A”:

Zona 1: Lince RC (Tucumán), CRAI (Santa Fe), CURNE y Montevideo Cricket.

Zona 2: Santa Fe RC, Jockey (Córdoba), Taraguy RC y Peumayén RC (Mendoza).

Zona 3: Liceo RC (Mendoza), Universitario (Córdoba), Old Resian (Rosario) y San Ignacio RC (Mar del Plata).

Zona 4: Huirapuca (Tucumán), Marista RC (Mendoza), Sociedad Sportiva (Bahía Blanca) y Neuquén RC.



Fixture

Sábado 10/3: Jockey Club Cba. vs. Taraguy RC.

Sábado 17/3: Peumayen RC vs. Taraguy RC.

Sábado 25/3: Taraguy RC vs. Santa Fe RC.

Sábado 31/3: Santa Fe RC. vs. Taraguy RC.

Sábado 7/4: Taraguy RC vs. Jockey Club Cba.

Sábado 14/4: Taraguy vs. Peumayen RC.

Sábado 5/5: Cuartos de Final.

Sábado 26/5: Semifinales.

Sábado 30/6: Finales.



