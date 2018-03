Derrotas de Taraguy y Aranduroga en Córdoba

Por el Torneo del Interior "A", los "cuervos" cayeron en su visita a Joc­key Club de Cór­do­ba por 41 a 15, en tanto que por el Torneo del Interior "B", las "cebras" también perdieron fuera de casa ante Jockey de Villa María por 48-­10.

En la ca­pi­tal cor­do­be­sa, Ta­ra­guy co­men­zó a ju­gar el Tor­neo del In­te­rior “A”, y en su de­but no pu­do con Joc­key Club de Cór­do­ba, su ven­ce­dor por un cla­ro 41-­15 por la pri­me­ra fe­cha de la Zo­na 2. La ve­lo­ci­dad de los tres cuar­tos lo­ca­les las opor­tu­ni­da­des de­sa­pro­ve­cha­das por la vi­si­ta fue­ron cla­ve en es­te arran­que. Iban 10 mi­nu­tos del pri­mer tiem­po y Ta­ra­guy sin­tió el gol­pe, se des­per­tó em­pa­re­jó las ac­cio­nes y des­con­tó con un hom­bre me­nos.



En cam­bio en el com­ple­men­to y so­bre to­do en el ini­cio, Ta­ra­guy en­tró des­co­nec­ta­do, a los 2 mi­nu­tos los de­lan­te­ros lo­ca­les am­plia­ban la di­fe­ren­cia. Ta­ra­guy bus­ca­ba pe­ro no es­ta­ba en su tar­de, sin co­ne­xio­nes, los que apro­ve­cha­ban eran los cor­do­be­ses, a tra­vés del mi­sio­ne­ro Ariel Ja­ra de­ja­ba las co­sas 34 -­ 10 an­tes de los 30. Y eso no era to­do, un try pe­nal, pu­so las co­sas 41 -­10 a fa­vor de Joc­key, con 10 por ju­gar y bo­rran­do to­da po­si­bi­li­dad de re­cu­pe­ra­ción. La pró­xi­ma se­ma­na, los “cuer­vos” vi­si­ta­rán a Peu­ma­yén en Men­do­za, in­ten­tan­do co­rre­gir erro­res. El otro par­ti­do lo ju­ga­rán San­ta Fe Rugby an­te Joc­key Club.



El otro equi­po co­rren­ti­no que se pre­sen­tó ayer por com­pe­ten­cias na­cio­na­les de rugby fue Aran­du­ro­ga, que ca­yó en for­ma cla­ra ante Jockey de Villa María por 48-­10 en un en­cuen­tro co­rres­pon­dien­te a la Zo­na 2 del Tor­neo del In­te­rior “B”. En el otro en­cuen­tro del gru­po, San­tia­go Lawn Ten­nis ven­ció co­mo vi­si­tan­te a Til­ca­ra de Pa­ra­ná por 41-­20.



Las “ce­bras” no tu­vie­ron un buen ini­cio de jue­go y el lo­cal apro­ve­chó to­das las de­sa­ten­cio­nes pa­ra es­ta­ble­cer un par­cial de 29-­10. En el com­ple­men­to, el jue­go del pack lo­cal gra­vi­tó aún más y el des­gas­te vi­si­tan­te no re­vir­tió y Joc­key Club se­lló es­ta vic­to­ria cla­ra y su­mó el bo­nus ne­ce­sa­rio pa­ra so­ñar con la cla­si­fi­ca­ción. La pró­xi­ma fe­cha de la Zo­na 2 ten­drá los si­guien­tes cru­ces (sá­ba­do 17 de mar­zo): Aran­du­ro­ga vs. San­tia­go LT y Joc­key Club VM vs. Til­ca­ra.



