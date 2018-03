Aranduroga juega en casa, Taraguy y San Patricio afuera

Desde las 15:30 hs, las “cebras” buscarán la recuperación como local ante el elenco santiagueño en la 2ª fecha de la Zona 2 del Torneo del Interior “B”. Vienen de perder en Villa María en el debut. Por su parte, Taraguy visita a Peumayén (Mendoza) y San Patricio a Comodoro RC.

El segundo fin de semana del rugby nacional volverá a tener a un equipo correntino jugando como local. Será el turno de Aranduroga, que recibirá en Santa Ana a Santiago Lawn Tennis por la 2ª fecha de la Zona 2 del Torneo del Interior “B”. El equipo de las “cebras” viene de perder en su presentación como visitante ante Jockey Club de Villa María, por un claro 48-10, mientras que su rival de hoy también tuvo estreno visitante pero pudo vencer a Tilcara en Paraná, por 41-20.



Para esta oportunidad, el entrenador Alfredo Mateos dispondrá a los siguientes titulares: Ezequiel Reyes, Patricio Nugara y Rogelio Casco; Sebastián Borda y Francisco Cadenas; Cristian Rey, Matías Gómez Vara y Leandro Gándara; Juan Cruz Marquez y Martín Gómez Portillo; Patricio Encina, Gonzalo Saade, César Jara y Agustín Páparo; Sebastián Ponce.



El otro equipo del NEA en esta divisional, Sixty de Resistencia volverá a presentarse de visitante enfrentando en Bahía Blanca a Universitario. Asimismo, por la Zona 2 del Torneo del Interior “A”, Taraguy visitará a Peumayén de Mendoza, también con intenciones de recuperarse tras la caída inicial (41-15) ante Jockey Club de Córdoba, mientras que por la Zona 1, CURNE de Resistencia visitará a Montevideo Cricket Club, intentando seguir por la senda ganadora.



Mientras que por la Zona 3 del Torneo del Interior “C”, San Patricio visitará a Comodoro Rugby Club en el Sur del país, buscando mantenerse en ganador tras haber vencido como local a Provincial de Rosario por 32-17 en la fecha inaugural. Y CAPRI de Posadas recibirá a Carlos Paz RC en la Zona 2 y tras la derrota que cosechó como local ante Mendoza RC por un ajustado 18-15.



La programación completa para los equipos del NEA será la siguiente:

Torneo del Interior “A”: 15:30, Montevideo Cricket vs. CURNE (Martín Pettina) y Peumayén de Mendoza vs. Taraguy (Patricio Padrón).

Torneo del Interior “B”: 15:30, Aranduroga vs. Santiago Lawn Tennis (Tomás Bertaza) y Universitario BB vs. Sixty (Sebastián Cárdenas).

Torneo del Interior “C”: 15:30, CAPRI vs. Carlos Paz RC (Daniel Costilla) y Comodoro RC vs. San Patricio (Emanuel Núñez).



