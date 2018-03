San Patricio prolongó su racha en Comodoro Rivadavia

En el Tor­neo del In­te­rior “C”, San Pa­tri­cio vol­vió a ga­nar por la se­gun­da fe­cha de la Zo­na 3, es­ta vez de vi­si­tan­te y por un ajus­ta­do 31-­27, a Co­mo­do­ro Rugby. El pró­xi­mo do­min­go, los “san­tos” re­ci­bi­rán a El Na­cio­nal de Ba­hía Blan­ca, de­fi­nien­do al cla­si­fi­ca­do del gru­po.

Una buena victoria consiguió ayer San Patricio en la provincia de Chubut, donde venció a Comodoro Rugby Club, 31 a 27, por la segunda fecha de la zona 3 del Torneo del Interior C. El equipo correntino llegó a los 8 puntos y clasificó a la siguiente fase. En la misma situación se encuentra El Nacional de Bahía Blanca que ayer superó como local a Provincial de Rosario por 27 a 23.

Correntinos y bonaerenses definirán el primer lugar del grupo el próximo domingo 25, cuando se enfrenten en cancha de San Patricio. Si bien los dos equipos están clasificados a los cuartos de final (esta categoría se juega a una rueda, la primera fase). Es importante terminar en lo más alto para tener un rival más accesible y ventaja de localía.

De esa manera comenzó movido el match, porque al minuto demostró la confianza que traía el visitante y con un penal desde 50 metros trató de abril el marcador, aunque no prosperó la patada. Luego continuó dominando la tenencia San Patricio, de muy buen poderío físico a la hora del ataque, pero mejor fue lo hecho por el dueño de casa ya que se defendió muy bien y aguantó la embestida a metros de su in goal. La respuesta fue certera y positiva a los 10 minutos, ya que con juego corto asociado, basado en los forwards, logró abrir el marcador cuando Busnadiego en los últimos metros pasó entre varias manos para poner el 5 a 0.



Sintió el impacto el elenco correntino, cedió la tenencia, demostró fallas en el primer tackle y a los 15’ desde un line, nuevamente desde la derecha, se armó el mall cerca del in goal y el que convirtió fue Javier “el patón” Romero. Reacción inmediata por parte del foráneo, ya que dos minutos más tarde con la misma fórmula de mall José Gea descontó. Sirvió el penal de Guido Caldez a los 24’, sobre todo porque tuvo dos amarillas el cuadro de Astra y los espacios fueron aprovechados por el rival, ya que previo al entretiempo volvió a descontar Gea pero esta vez con una elaborada jugada que rompió con paciencia el esquema defensivo del “coirón”.



En el entretiempo los cambios realizados y una mejora en el manejo le permitieron a los oriundos de la capital del chámame, tomar el liderazgo por primera ocasión en el partido, debido a que la jugaron a la izquierda, donde sobraba gente. Con el partido 15 a 19 salió a imponer la localía Comodoro y lo consiguió a través de la velocidad de Stepa. Tuvo dos minutos para el olvido el local, primero porque a los 23’ provocó un try penal en contra y a los 24’ Santiago Luque aprovechó que el rival perdió la pelota, y estaba desorganizado para encarar hasta el in goal. A los 30’ y con un hombre de más se puso 27 a 31 el duelo gracias a una salida rápida de Etcheveste que completó Busnadiego. Pero en los minutos finales Comodoro no supo aprovechar la superioridad numérica, eligió mal en los últimos metros, no realizó pases, el rival defendió la ventaja ordenadamente y el tiempo se consumió con victoria visitante que le da el pase directo a cuartos de final.



Fuente y foto: Diario Crónica (Comodoro Rivadavia)



