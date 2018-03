La autocrítica de Aranduroga tras la derrota de local

Las “cebras” no pudieron disfrutar su estreno local como lo pensaron y a pesar de la derrota ante Satiango Lawn Tennis, el balance dejó luces para el futuro.

Aran­du­ro­ga tu­vo su pri­me­ra pre­sen­ta­ción co­mo lo­cal el pa­sa­do sá­ba­do y la de­rro­ta no de­jó con­fir­me a en­tre­na­do­res y ju­ga­do­res. La se­gun­da fe­cha de la Zo­na 2 del Tor­neo del In­te­rior “B” de­jó un sco­re fi­nal por 30-­22, pre­mio que se lle­vó San­tia­go Lawn Ten­nis, un ri­val que apro­ve­chó un ini­cio efec­ti­vo, de­fen­dió y mar­có erro­res al jue­go co­rren­ti­no y so­por­tó la re­ac­ción so­bre el fi­nal.



“Fue­ron erro­res nues­tros y ellos apro­ve­cha­ron. No hi­ci­mos lo que tra­ba­ja­mos en la se­ma­na y es­tos par­ti­dos se dan así, nos que­da que fa­lla­mos no­so­tros y no fue su­pe­rior el ri­val. Nos da bron­ca y sa­be­mos que no po­der ga­nar de lo­cal due­le, pe­ro es­te de­por­te siem­pre da re­van­chas y va­mos a ir a San­tia­go a ha­cer­les lo mis­mo”, sos­tu­vo el ter­ce­ra lí­nea Chris­tian Rey, au­tor del úni­co try co­rren­ti­na de la ca­lu­ro­sa tar­de.



Y agre­gó uno de los más des­ta­ca­dos del pack de for­wards: “Los úl­ti­mos mi­nu­tos del pri­mer tiem­po fue­ron muy bue­nos pa­ra no­so­tros por­que los pu­di­mos so­me­ter con el scrum pe­ro in­ten­ta­mos se­guir en el se­gun­do tiem­po pe­ro nos ga­nó la an­sie­dad. Hi­ci­mos pe­na­les que nos ha­cí­an re­tro­ce­der, pe­ro lo que me­jor hi­ci­mos fue des­con­tar en el se­gun­do tiem­po pe­ro no nos al­can­zó. Aho­ra con­tra Til­ca­ra te­ne­mos que ir con to­do me­jo­ran­do mu­chos as­pec­tos”.

Pe­ro la au­to­crí­ti­ca tam­bién lle­gó por par­te de Al­fre­do Ma­te­os, que su­ma ex­pe­rien­cia en su pri­me­ra tem­po­ra­da co­mo he­ad co­ach de las “ce­bras”. “No al­can­zó la re­ac­ción del se­gun­do tiem­po, so­mos cons­cien­tes de que re­ga­la­mos al­gu­nos mi­nu­tos. Son par­ti­dos muy pa­re­jos y es­tá­ba­mos a la al­tu­ra del ad­ver­sa­rio. No creo que la di­fe­ren­cia ha­ya si­do la que por mo­men­tos se ma­ni­fes­tó, pe­ro el rugby es así, el que apro­ve­cha me­jor las opor­tu­ni­da­des es el que se lle­va el triun­fo. A pe­sar de los erro­res, an­te ri­va­les muy du­ros creo que es­tu­vi­mos a la al­tu­ra del par­ti­do”, di­jo “Fredy”.



Y ce­rró pen­san­do en lo que se vie­ne: “En los úl­ti­mos mi­nu­tos del pri­mer tiem­po se vio nues­tro jue­go más co­he­ren­te, qui­zás en el se­gun­do tiem­po en la re­ac­ción se vio la de­ses­pe­ra­ción y re­mon­tar el mar­ca­dor ad­ver­so, fue me­nos con­tro­la­do y só­lo con arre­ba­tos y apu­ros de un ri­val que in­ten­ta­mos des­gas­tar. A Til­ca­ra lo vi­mos por vi­de­os y sa­be­mos que va a ser muy du­ro tam­bién, pe­ro lle­va­re­mos un equi­po com­pe­ti­ti­vo”. El pró­xi­mo do­min­go, Aran­du­ro­ga vi­si­ta­rá a Til­ca­ra de Pa­ra­ná en el cie­rre de la rue­da ini­cial de es­te gru­po.



Fuente: Diario Epoca



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes