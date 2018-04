San Patricio juega la semifinal en Mendoza

Los "santos" visitan a Mendoza RC por una de las semifinales del Torneo del Interior "C". Mientras que Taraguy y Aranduroga quieren reencontrarse con la victoria ante su público.

Un sábado de súper acción para el rugby se vivirá con la competencia nacional que tiene a todos los clubes y al seleccionado juvenil de la Urne. Además habrá actividad para el Torneo Apertura y un certamen internacional en Paso de los Libres. Por el Torneo del Interior A, Curne, líder de la Zona 1, recibe a Crai de Santa Fe en busca de la clasificación a semifinales. Mientras que Taraguy, por la Zona 2 recibe al líder e invicto, Jockey Club de Córdoba. Con la necesidad de ganar para pensar en salvar la plaza.



En tanto que por el Torneo del Interior B, Aranduroga recibe a Jockey de Villa María, también con la necesidad de ganar para permanecer en esta categoría. Mientras que Sixty recibirá a Tegüe de Mendoza, donde un triunfo lo podría acercar a la siguiente instancia. Todos encuentros correspondientes a la quinta fecha de la etapa de clasificación. Mientras que San Patricio no fue favorecido en el sorteo y será visitante en una de las semifinales del Torneo del Interior C. Visitará a Mendoza RC en la capital cuyana, con el firme objetivo de instalarse en la gran final. Un antecedente para conocer el rival de los correntinos, es que el equipo mendocino superó 18 a 15 ajustadamente en Posadas a Capri en la etapa de clasificación.



APERTURA URNE



Con respecto a la actividad local, se disputarán los encuentros de la cuarta fecha de Intermedia, Preintermedia, Menores de 19, 17, 16 y 15 años, destacándose los cruces entre Taraguy-Curne; Aranduroga-Regatas y Sixty-San Patricio. Por su parte, el Seleccionado Juvenil M18 de la Urne ya está en Santa Fé para participar desde el domingo en las instancias finales del Campeonato Argentino.



PROGRAMACIÓN



Interior A -5ª fecha: 15.30: Curne vs Crai;Taraguy vs Jockey Club Cba.

Interior B -5ª fecha: 15.30. Aranduroga vs Jockey Club Villa María; Sixty vs Tegüe RC.

Interior C -Semifinales: 15.30: Mendoza RC vs San Patricio.

Torneo 3 Uniones:

Cancha Regatas Rcia: 14.30: Aguará vs Logaritmo; 16: Regatas vs Caranchos.

Apertura Urne:

Intermedia -4ª fecha: 13: Taraguy vs Curne; 13.30: Aranduroga vs Regatas; 14: Sixty vs San Patricio.



