San Patricio cumplió en el primer torneo del año

Quedó en semifinales y el largo viaje a Mendoza (perdió 48-29) condicionó en parte su pase finalista. “Si jugábamos en Corrientes, iba a ser otra la historia”, dijo el head coach Carlos Lottero. Anotó 25 tries en cinco partidos y fijó bases para el Regional del NEA.

San Pa­tri­cio RC re­pre­sen­tó a Co­rrien­tes y el NEA en el Tor­neo del In­te­rior “C”, una nue­va ca­te­go­ría que la Unión Ar­gen­ti­na de Rugby dis­pu­so co­mo prue­ba y con for­ma­to di­fe­ren­te al de las di­vi­sio­na­les su­pe­rio­res (Na­cio­nal de Clu­bes “A” y “B”, Tor­neo del In­te­rior “A” y “B”). Y por su ubi­ca­ción en el Re­gio­nal del NEA 2017, el elen­co “ro­ji­ne­gro” tu­vo que con­for­mar­se con es­ta par­ti­ci­pa­ción y su ni­vel no de­sen­to­nó.



El equi­po vol­vió a con­tar con el he­ad co­ach Car­los Lot­te­ro y tu­vo acom­pa­ña­mien­to en el staff por par­te de En­zo Ra­mos y Le­an­dro Arre­sei­gor. No cam­bió sus ba­ses y bus­có me­jo­rar al­gu­nos pun­tos con ca­ras nue­vas, fu­sio­nó ju­ve­ni­les con al­gu­nos ex­pe­ri­men­ta­dos y apro­ve­chó es­te ro­da­je na­cio­nal pa­ra su­mar mi­nu­tos y par­ti­dos.



“Nos ma­tó el via­je lar­go. Si ju­gá­ba­mos en Co­rrien­tes, iba a ser otra la his­to­ria. En­tre­na­mos en el pri­mer tiem­po muy dor­mi­dos, es­tu­vi­mos en si­tua­ción de pe­nal y nos cos­tó re­cu­pe­rar­nos. Fue una lin­da ex­pe­rien­cia”, di­jo Lot­te­ro ho­ras des­pués de ha­ber per­di­do el match por se­mi­fi­na­les an­te Men­do­za Rugby por un cla­ro 48-­29. Fue el quin­to par­ti­do de San Pa­tri­cio en el cer­ta­men y el pri­me­ro en el que no su­pe­ra los 30 pun­tos a fa­vor. Que­dó muy cer­ca, a pe­sar de los 1.500 ki­ló­me­tros que, no se bus­can de ex­cu­sa, pe­ro fun­da­men­tan que tu­vie­ra un ri­val su­pe­rior al que no pu­do con­tra­rres­tar ni si­quie­ra con los cin­co tries ano­ta­dos.



En la fa­se ini­cial, San Pa­tri­cio co­men­zó su ra­cha ga­na­do­ra con un 32-­17 co­mo lo­cal an­te Pro­vin­cial de Ro­sa­rio, si­guió con el via­je al sur pa­ra ven­cer a Co­mo­do­ro Rugby por 31-­27. La cla­si­fi­ca­ción la con­si­guió otra vez en su can­cha, su­pe­ran­do a El Na­cio­nal de Ba­hía Blan­ca en la ter­ce­ra fe­cha, por 33-­13. Ya por los cuar­tos de fi­nal, y de nue­vo co­mo lo­cal, vol­vió a mos­trar po­cas fi­su­ras pa­ra ven­cer a Los Car­dos de Tan­dil por 33-­23, su­man­do su cuar­ta y úl­ti­ma vic­to­ria. Su go­le­a­dor fue el full­back San­tia­go Lu­que, con 30 pun­tos (5 pe­na­les, 5 con­ver­sio­nes y 1 try), mien­tras que su tryman fue el oc­ta­vo Ni­co­lás Rie­go con 4 vi­si­tas al in­go­al. En su pri­me­ra de­rro­ta se des­pi­dió del tor­ne­o. Igual se que­dó con un sal­do po­si­ti­vo y mues­tra bue­na ca­ra pa­ra lo que se vie­ne.



Fuente: Diario Epoca



