Taraguy por la permanencia en Montevideo

Esta tarde desde las 15:30 hs, Taragüy se presentará en la capital uruguaya donde enfrentará a Montevideo Cricket Club para definir la permanencia en el Torneo Interior A. El ganador mantendrá la plaza para su región en la categoría. El equipo correntino, que postergará su juego por el Regional NEA.

Junio se cerrará con una intensa actividad de rugby en diferentes frentes. Esta tarde por las competencias nacionales, CURNE define el título del Torneo del Interior “A” y Taraguy jugará en Montevideo para mantener la plaza. En tanto que mañana, habrá dos partidos del Regional NEA. Lue­go de la pre­sen­cia de Los Pu­mas en Re­sis­ten­cia (de­rro­ta 44-­15 an­te Es­co­cia), la ac­ti­vi­dad del rugby re­gio­nal vol­ve­rá a ple­no es­te fin de se­ma­na con agen­da na­cio­nal, zo­nal y de ca­te­go­rí­as me­no­res.



En el prin­ci­pal par­ti­do a ju­gar­se en la ca­pi­tal cha­que­ña, el sá­ba­do CUR­NE re­ci­bi­rá a Hui­ra­pu­ca de Tu­cu­mán por la fi­nal del Tor­neo del In­te­rior “A”. Mientras que en Montevideo, Taraguy visitará a Montevideo Cricket Club para definir la permanencia en el Torneo Interior A. El ganador mantendrá la plaza para su región en la categoría.



Por la cuar­ta fe­cha de la Zo­na Cam­pe­o­na­to del Re­gio­nal del NE­A, en la tar­de del do­min­go re­cién se me­di­rán Sixty-­ San Pa­tri­cio y Cen­tro Cazadores-­Regatas Re­sis­ten­cia. El res­to se­rá re­pro­gra­ma­do. Por otro la­do, pa­ra po­ten­ciar el mar­co de pú­bli­co en la fi­nal na­cio­nal, to­da la ac­ti­vi­dad zo­nal se de­sa­rro­lla­rá en la jor­na­da del do­min­go. Y a los jue­gos del Re­gio­nal de Pri­me­ra e In­ter­me­dia, se les su­ma­rá la agen­da de M17 y M19 re­gio­na­les, co­mo tam­bién par­ti­dos de M15, M16 y Prein­ter­me­dia, ade­más del la oc­ta­va fe­cha del Tor­neo de De­sa­rro­llo de Co­rrien­tes y el ini­cio del Re­gio­nal de As­cen­so.



Programa de partidos:

Hoy:

Tor­neo del In­te­rior “A”:

FI­NAL

15:30 CUR­NE vs Hui­ra­pu­ca (Lu­cas Ga­lán, UR­BA. Asis­ten­tes: Ra­mi­ro Gar­cía Ga­me­ro y Agus­tín Mon­je)

PER­MA­NEN­CIA:

15:30 Mon­te­vi­deo CC vs Ta­ra­guy (San­tia­go Al­to­be­lli, Tu­cu­mán. Asis­ten­tes: Ne­huén Jau­ri Ri­ve­ro y To­más Ber­taz­za)

Mañana:

PRI­ME­RA 4ª fe­cha:

16:15 Sixty vs San Pa­tri­cio

16:15 Cen­tro Ca­za­do­res vs. Re­ga­tas Re­sis­ten­cia

Li­bre: Aran­du­ro­ga

Se re­pro­gra­ma­rán los par­ti­dos:

CUR­NE vs Agua­rá

Ta­ra­guy vs CA­PRI



IN­TER­ME­DIA 4ª fe­cha:

14:30 Sixty vs San Pa­tri­cio

14:30 Cen­tro Ca­za­do­res vs. Re­ga­tas Re­sis­ten­cia

Li­bre: Aran­du­ro­ga

Se re­pro­gra­ma­rán los par­ti­dos:

CUR­NE vs Agua­rá

Ta­ra­guy vs CA­PRI



