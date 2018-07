San Patricio sumó su primer triunfo de la temporada

Un gran partido, con todos los matices, jugaron Sixty y San Patricio en Villa Fabiana, que quedó en poder del "Santo" correntino por 39 a 34, tras ganar el primer tiempo por un claro 29 a 10. Fue en el marco de la cuarta fecha del Torneo Regional NEA de Clubes de Rugby.

Con un gran trabajo del pack y la formidable producción de Carlos González Bámbula (dos tries), al que no lo pudieron encontrar a lo largo de todo el primer tiempo, San Patricio hizo un parcial de 29 a 3, para ganar el primer tiempo por 29 a 10. El "Santo" dominó los primeros 40 minutos, primero porque ganó en el contacto, segundo porque tuvo a un Exequiel Lencina imparable y seguro en la base de las formaciones, y tercero porque González Bámbula la dejó "chiquita". El tercera línea, mezclado en la línea y con espacio, dibujó y así llegaron los tries de su propia autoría (dos), uno mejor que otro; además de contribuir en las conquistas de Juan Gómez y Joaquín Espínola.

En el complemento, Sixty cerró el juego y con la potencia de Daniel Romero (tres tries) y Luis Santillán, tras un parcial de 19 a 0, empató el partido en 29, a los 20 minutos; con un "Sampa", por entonces, sintiendo el desgaste del primer tiempo. El try de Daniel Romero al final de la primera etapa fue una inyección anímica para Sixty; que además ya movió el banco para mejorar su defensa, especialmente en el abierto, y comenzar a pararse mejor en las puntas.



Después el pack, comandado por Romero y Santillán, hizo el resto; con formaciones fijas, especialmente en line out, además de aprovechar a la perfección las tarjetas amarillas de Valentín Romero, primero, y José Yaya, después, que permitieron, además de la infinidad de penales de la visita, que el "Decano" se posicione en campo rival y comience a descontar. Los tries de Nahuel Cabrera, Santiago Muñoz y el propio Daniel Romero fueron los que llevaron, con la conversión de Juric, a la igualdad en el marcador y con largos 20 minutos para conversar.



Después el partido se definió por detalles. Un penal Gómez Escobar le dio la ventaja a la visita, pero el "Decano" tuvo la chance de empatar en dos oportunidades clarísimas frente a los palos. Sin embargo, lo quiso ganar, y los penales los cambió por line out y por scrum, respectivamente, pero se vino con las manos vacías. En el epílogo, tras robar un scrum en las 22 yardas chaqueñas, Nicolás Riego se levantó como una topadora y no paró hasta el ingol local, para dejar el marcador 29 a 39, a los 41 minutos.



En la salida, Sixty disputó y ganó una pelota clave y tras varias jugadas de fases llegó al try a través de Juric, en la banderita, para dejar el marcador 34 a 39, a los 43 minutos, que no pateó para no perder minutos. El par de minutos finales jugados fueron para el infarto. Sixty atacando y San Patricio defendiendo. Un penal con tiempo cumplido para el local, fue cambiado por linea out. Y la batalla de los delanteros fue tan leal como tremenda, hasta que los Santos pudieron festejar el 39 a 34 final. En Posadas, Regatas Resistencia derrotó ayer a Centro de Cazadores, 36 a 29. Ambos sumaron bonus para la tabla.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes