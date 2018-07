San Patricio y Taraguy se roban la atención de la 5ª fecha

Con dos partidos importantes en Corrientes y CURNE volviendo a la escena regional en Posadas, se jugará la quinta fecha del Regional NEA de Rugby. San Patricio recibirá a Taraguy en un duelo correntino clave, mientras que Aranduroga hará lo propio en su estadio ante Sixty.

Esta tarde se abrirá la quinta fecha del Regional de Clubes del NEA, con la vuelta de la acción de agenda total tras el cierre de las competencias nacionales. Entre lo más destacado, San Patricio viene en ganador y recibe a Taraguy que buscará ponerse el chip del NEA. Además, Aranduroga recibirá a Sixty en un duelo clave parta dos equipos que buscan su identidad en la temporada.



Programa de partidos:

Hoy:

16:15 CAPRI de Posadas vs CURNE de Resistencia

16:15 San Patricio vs Taraguy

16:15 Aranduroga vs Sixty

Mañana:

16:15 Aguará vs Centro Cazadores

Libre: Regatas Resistencia

En la categoría Intermedia, los mismos cruces comenzarán desde las 14:30 como preliminares.



