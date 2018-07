Sixty sorprendió a Aranduroga

Aranduroga tuvo una tarde intensa pero no pudo terminar en forma positiva en este inicio de la quinta fecha de la Zona Campeonato del Regional de Clubes del NEA. Perdió como local por 24-18 ante Sixty de Resistencia y dejó escapar una nueva chance de seguir sumando y subiendo.

Las “cebras” correntinas llegaban de su fin de semana libre y con dos victorias al hilo (ante CAPRI de local y San Patricio como visitante, mientras que Sixty lo hacía con dos derrotas en fila justamente ante los mismos rivales (cayendo con los misioneros en Posadas y ante los “santos” como local). Pero lo de ayer fue intensidad y búsqueda de desequilibrio, algo que llegó en pocos pasajes del partido y donde Sixty supo aprovechar más.

En el primer tiempo, el elenco chaqueño tuvo la posesión y jugó en el terreno rival. Movió la “guinda” con un poco más de precisión y estuvo certero con los envíos del fullback Matías Juric a los palos (pateó 3 y los metió, mientras que Cáceres falló uno cuando Juric estaba amonestado). El local podía salir del asedio con el trabajo del pack, insistente y ordenado, pero que solo pudo rescatar tres puntos de un penal del apertura Ezequiel Marchissio, cuando promediaba el período inicial.

A pocos minutos del descanso, los forwards de Sixty pudieron cuidar la pelota a metros del ingoal y con sustento en las formaciones llegaron el primer try de la tarde por intermedio del segunda línea Pablo Martínez. Cone se parcial de 14-3, Aranduroga salió decidido a descontar y encontró rápidamente el try con el trabajo de la primera línea. Fue Reyes el que anotó y achicó distancias.



Sixty volvió a tomar el control y ponía en evidencias algunas falencias de la defensa correntina. Juric sumaba un nuevo penal y antes de los 10’, el wing Enzo Valussi apoya el segundo try visitante, tras la salida de un line y rompiendo la línea de tackles locales. Eso fue clave y volvió a acomodar las piezas de un partido donde la presión por no fallar la tuvo siempre Aranduroga y mostró algunos problemas en el manejo para solventar sus intenciones.



Le costaba bastante al juego local acercarse al ingoal chaqueño. Marchissio aprovechaba cada aproximación y volvía a sumar tres puntos en el minuto 25’. Sixty no bajaba los brazos pero con una buena defensa consumía juego y reloj. Hasta que llegó un nuevo try de los correntinos, con un kick al fondo, ganando el lines y armando un maul que fue letal para la defensa visitante. El hoocker Patricio Santillán pudo apoyar y con pocos minutos por jugar, dejar el score 18-24 y con chances para una intervención más y poder revertir el partido. Aranduroga intentó hasta el final, chocó con sus malas decisiones en los metros finales y con la defensa de Sixty que apoyó en sus virtudes la idea de llevarse un triunfo clave para alcabzar su tercer triunfo en cinco partidos.



Síntesis del partido:

Aranduroga (18): Ezequiel Reyes, Patricio Santillán y Rogelio Casco; Sebastián Borda y Melitón Gieco; Matías Gómez Vara, Lautaro Fey y Matías Neironi; Luciano Frette y Ezequiel Marchissio; Ignacio Romero Artaza; Gonzalo Saade, César Jara y Agustín Páparo; Facundo Castillo. DT: Mateos-Romero.

Sixty (24): Axel Romero, Alejandro Temperini y Franco Dellamea; Carlos Troisi y Pablo Martínez; Facundo Dellamea, Gerardo Balbuena y Luis Santillán; Atilio Lotero, Galo Cáceres, Enzo Valussi, Antonino Temperini, Joaquín Catalina y Lionel Perón; Matías Juric. DT: Del Villar-Piñeiro.

Progresión: PT, 5’, 19’ y 27’ penales de Matías Juric (S), 25’ penal de Ezequiel Marchissio (A) y 35’ try de Pablo Martínez (S). ST, 2’ try de Ezequiel Reyes, convertido por Marchissio (A), 5’ penal de Juric (S), 10’ try de Enzo Valussi, convertido por Juric (S), 25’ penal de Ezequiel Marchissio (A) y 34’ Patricio Santillán (A).

Cambios: ST, 9’ Patricio Encina por Romero Artaza (A), 12’ Francisco Cadena por Borda (A), 17’ Darío Kiverling y Gerardo Colussi por Axel Romero y Gerardo Balbuena (S) y Rodrigo Gómez Vara por G.Saade (A), 19’ Martín Saade por Casco (A), 33’ Guido D’Amico por Fey (A), 38’ Agustín Cuesta por Perón (S) y 40’ Víctor Galarza por Franco Dellamea (S).

Amonestados: PT, 11 Matías Gómez Vara (A), 29’ Matías Juric (S). ST, 9’ Facundo Castillo (A) y 32’ Pablo Martínez (S).

Referee: Rodrigo Sauco (URNE).

Cancha: Aranduroga Rugby Club.



Fuente y foto: Diario Epoca



