San Patricio venció a Taraguy

El elenco “santo” logró su segunda victoria al hilo. Venció de local a Taraguy por 28-22 en el cruce entre correntinos que entregó el fin de semana del Regional NEA. El ganador sacó 18 puntos de ventaja y se cuidó en el final. En Posadas, CURNE se mantuvo invicto.

En un nue­vo due­lo en­tre co­rren­ti­nos en es­te Re­gio­nal de Clu­bes del NEA 2018, San Pa­tri­cio pu­do sa­car pe­cho y ven­ció co­mo lo­cal a Ta­ra­guy por 28-­22 en el en­cuen­tro de la quin­ta fe­cha de la Zo­na Cam­pe­o­na­to. El equi­po “san­to” apro­ve­chó al má­xi­mo sus po­si­bi­li­da­des pa­ra ano­tar, sa­có una im­por­tan­te ven­ta­ja de 18 pun­tos y pu­do res­guar­dar­se de la re­ac­ción ri­val en los mi­nu­tos fi­na­les.



Ha­ce tres se­ma­nas, Aran­du­ro­ga ha­bía ven­ci­do co­mo vi­si­tan­te a San Pa­tri­cio en el pri­mer due­lo en­tre co­rren­ti­nos de la tem­po­ra­da (29-­15), y el de ayer fue el se­gun­do plei­to y la vic­to­ria “ro­ji­ne­gra” sir­vió co­mo pre­via pa­ra el clá­si­co co­rren­ti­no de la pró­xi­ma se­ma­na, cuan­do se en­fren­ten Ta­ra­guy y las “ce­bras”.



Con so­lo 2’ de par­ti­do, San Pa­tri­cio ya des­ni­ve­ló en el mar­ca­dor. La de­fen­sa de Ta­ra­guy fue en­de­ble por el cen­tro de la can­cha, a la sa­li­da de un scrum y el lo­cal lo apro­ve­chó pa­ra avan­zar en el te­rre­ro y mo­ver la pe­lo­ta has­ta la pun­ta pa­ra que de­fi­na Fa­cun­do Gi­loc­chi. Con los de­lan­te­ros, Ta­ra­guy equi­li­bró las ac­cio­nes y lle­gó al em­pa­te a los 17 mi­nu­tos con la fór­mu­la del li­ne y maul (Ta­na­ra Pru­yas fue el en­car­ga­do de apo­yar en el in­go­al).



Lue­go pa­só muy po­co en el par­ti­do (dos pe­na­les de Gó­mez Es­co­bar) pe­ro so­bre el cie­rre, San Pa­tri­cio mar­có dos nue­vos tries. Pri­me­ro fue gra­cias al em­pu­je de sus de­lan­te­ros en un scrum y des­pués en una ex­ce­len­te ju­ga­da de to­da la can­cha que ter­mi­nó con Vio­la en la zo­na de ano­ta­ción. El com­ple­men­to fue con­tro­la­do por el equi­po Cuer­vo que se ins­ta­ló en cam­po ri­val y fue li­man­do la di­fe­ren­cia (a­no­tó dos tries, uno con­ver­ti­do).



San Pa­tri­cio tu­vo que de­fen­der­se cons­tan­te­men­te y apos­tó a al­gu­na con­tra pa­ra de­fi­nir el co­te­jo. Esa cir­cuns­tan­cia nun­ca lle­gó, pe­ro otro pe­nal de Gó­mez Es­co­bar le dio tran­qui­li­dad pa­ra dis­pu­tar los mi­nu­tos fi­na­les pe­se a que Ta­ra­guy, que tam­bién su­mó otro pe­nal, se lan­zó con to­do en la bús­que­da de tor­cer la his­to­ria.



Síntesis del partido:

San Patricio (28): Valentín Romero, Christian Denis y Nicolás Gea; Ezequiel Lencina, Franco Silvestrini, Eric Ramos, Esteban Del Curto y Nicolás Riego; Juan Gómez Artal y Marcos Gómez Escobar; Facundo Gilocchi, José Viola, Carlos Espínola, Juan Ruiz Díaz y Lisandro Pedretti. Entrenador: Enzo Ramos.

Taraguy (22): Patricio Voss, Juan Pruyas Tanara y Vicente Pruyas; Víctor Rolón, Gonzalo Cinat; Alejandro Gallardo, Ignacio Giménez y Bruno Desimoni; Juan Cruz Chiama y Domingo Gómez Sierra; Germán Bareiro, Martín Moncada, Maximiliano Martínez, Matías Chiama y Juan Desimoni. Entrenador: Miguel Castelli.

Progresión: PT: 2' try de Gilocchi convertido por Gómez Escobar (SP) 7-0, 17' try de Tanara Pruyas conv por Gómez Sierra (T) 7-7, 21' penal de Gómez Escobar (SP) 10-7, 32' penal de Gómez Escobar (SP) 13-7, 39' try de Riego conv por Gómez Escobar (SP) 20-7 y 42' try de Viola (SP) 25-7. ST: 6' try de Cinat conv por Gómez Sierra (T) 25-14, 15' try de Fagetti (T) 25-19, 22' penal de Gómez Escobar (SP) 28-19 y 38' penal de Benítez Hardoy (T) 28-22.

Cambios: PT: 21' José Yaya por Lencina (SP). ST: 4' Ricardo Malgor por Martínez (T), 13' Augusto Córdova por Bareiro (T) y Máximo Fagetti por Voss (T), 26' Santiago Luque por Espínola (SP), 29' Julián Bottinelli por Gómez Artal (SP) y Pablo Midón por Gioccchi (SP), y Benítez Hardoy por Gómez Sierra (T) y 33' Octavio Fiat por Yaya (SP).

Amonestados: PT: 29' I Giménez (T) y 38' V Pruyas (T). ST: 5' Gilocchi (SP), 13' Espínola (SP), 14' Del Curto (SP), 27' Córdova (T) y Riego (SP).

Referee: Cristian Cabrera.

Cancha: San Patricio.



Ga­nó CUR­NE



CUR­NE de Re­sis­ten­cia pu­do man­te­ner su in­vic­to en es­ta ter­ce­ra pre­sen­ta­ción en el Re­gio­nal del NEA (ya que­dó li­bre y de­be su par­ti­do an­te Agua­rá, pos­ter­ga­do por com­pro­mi­sos na­cio­na­les). Ayer, el cam­pe­ón cha­que­ño ven­ció co­mo vi­si­tan­te a CA­PRI de Po­sa­das por 32-­16 en un par­ti­do in­ten­so. El equi­po lo­cal sa­bía que en­fren­te te­nía un ri­val de je­rar­quí­a, que ve­nía de con­sa­grar­se cam­pe­ón del Tor­neo del In­te­rior A el úl­ti­mo fin de se­ma­na. Cons­cien­te de ello, sa­lió a plan­tar ba­ta­lla con sus ar­gu­men­tos y es­tu­vo a la al­tu­ra de las cir­cuns­tan­cias. Con mu­cha ac­ti­tud el lo­cal pu­so el par­ti­do ade­lan­te, ju­gan­do pe­ga­do a las for­ma­cio­nes y fue así que lle­gó en dos opor­tu­ni­da­des al try. Pri­me­ro a los 18 por in­ter­me­dio del oc­ta­vo Juan Cer­van­tes y lue­go a los 26 a tra­vés de Fa­cun­do Te­je­ri­na.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes