Taraguy ganó el primer clásico correntino de la temporada

La defensa de los “cuervos” fue clave para sumar un nuevo triunfo en el clásico correntino del año. Fue 22-15 la victoria ante las “cebras”, en un partido sin muchas luces y que le con poco le sobró al ganador para sumar, seguir escalando y mantener la seguidilla ganadora en este duelo.

TTraguy comenzó mejor y más decidido. Jugó cerca del ingoal rival en los primeros instantes y así llegó al try por una de las puntas, sumando al ataque el fullback Juan Martín Desimoni. Eso abrió el juego y despertó a Aranduroga, que equiparó acciones desde las formaciones, pero recién pudo sumar con un penal del apertura Ezequiel Marchissio (había fallado otro), promediando el PT.



En el cierre de los primeros 40 minutos, los "cuervos" pagaron con la misma moneda a las "cebras" y el control del pack local dio réditos, para que el hoocker Pruyas Tanara apoye el segundo try de la tarde para los locales. Con el 12-3 en el score, Taraguy volvió a sumar con los pies de Benítez Hardoy, pero la visita comenzó a ganar metros, jugar más seguro y con la rotación sumó al desgaste de la defensa local. Así llegó al try por intermedio del ingresado Francisco Cadena (parcial de 15-8) para descontar en el momento clave.



Pero volvió a desaprovechar esos minutos de posesión y cierto dominio en las formaciones, porque los forwards locales volvieron a sumar el control y golpearon con un try clave de Gonzalo Cinat (sumando puntos de la conversión por intermedio de Benítez Hardoy) para sacar distancias. Aranduroga desaprovechó algunos movimientos con metros por delante y el juego abierto facilitó a la defensa local. Fue su capitán, Sebastián Borda el que aprovechó esos minutos dentro de las 22 yardas y la salida de un line volvió a ser clave para que Aranduroga anote y vuelva a achicar.



A Taraguy no le sobró nada, pero volvió a cerrar un clásico a su favor y ampliar la racha que ya suma siete partidos sin conocer la derrota ante su rival de siempre. La racha de los "cuervos" se estiró a siete partidos sin perder ante su clásico rival (desde 2015), luego de un trámite sin muchas luces y sacando provecho del tackle, corrigiendo errores y controlando a un rival que no supo revolucionar su juego y rescatar algo más.



Síntesis del partido:

Taraguy (22): Patricio Voss, Juan José Pruyas Tanara y Juan Francisco Codermatz; Víctor Rolón y Gonzalo Cinat; Alejandro Gallardo, Ignacio Giménez y Alfredo Sanabria; Juan Cruz Chiama y Tomás Benítez Hardoy; Enzo Sander, Emiliano Salinas, Martín Moncada y Matías Chiama; Juan Martín Desimoni. Entrenador: Miguel Castelli.

Aranduroga (15): Ezequiel Reyes, Patricio Santillán y Rogelio Casco; Sebastián Borda y Melitón Gieco; Guido D’Amico, Lautaro Fey y Matías Neironi; Luciano Frette y Ezedquiel Marchissio; Patricio Encina, Gonzalo Saade, César Jara y Agustín Páparo; Facundo Castillo. Entrenador: Alfredo Mateos.

Progresión: PT, 6’ try de Juan Martín Desimoni (T), 20’ penal de Ezequiel Marchissio (A) y 36’ try de Juan José Pruyas Tanara, convertido por Tomás Benítez Hardoy (T). ST, 6’ penal de Tomás Benítez Hardoy (T), 10’ try de Francisco Cadena (A), 20’ try de Gonzalo Cinat, convertido por Tomás Benítez Hardoy (T) y 26’ try de Sebastián Borda, convertido por Ezequiel Marchissio (A).

Cambios: PT, 35’ Francisco Cadena por Gieco (A). ST, 7’ Matías Gómez vara por Fey (A), 13’ Rodrigo Gómez Vara por G.Saade (A), 14’ Martín Saade por Reyes (A), 18’ Ignacio Romero Artaza por Páparo (A), 19’ Juan Schiavoni por R.Gómez Vara (A), 29’ Vicente Pruyas por Voss y Máximo Fagetti por Codermatz (T) y 32’ Augusto Córdova por JC Chiama y Rodrigo Castro Méndez por Galalrdo (T).

Amonestados: PT, 6’ Patricio Santillán (A). ST, 3’ Gonzalo Saade (A) y 22’ Martín Moncada (T).

Expulsado: ST, 25’ Martín Moncada (T).

Referee: Diego Colussi (URNE).

Cancha: Taraguy Rugby Club.

Intermedia: Taraguy 10-15 Aranduroga.



