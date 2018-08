Taraguy frenó al puntero Curne

Haciendo mejor las cosas de lo que debía hacer, anulando en todas sus filas a Curne, los "cuervos" pararon a los punteros, y le hicieron perder el invicto en un partidazo, por 36 a 8. En todas las divisiones, los de "negro" tuvieron su tarde perfecta.

Por la novena fecha, última de la primera ronda del 20° Regional del Nordeste, Taraguy se dio el lujo de hacer un partidazo ante el líder e invicto Curne. Superándolo en todas sus líneas. Siendo efectivo, agresivo en la defensa y sólido con el pack para marcar diferencias durante el primer tiempo. Fue un triunfo contundente por 36 a 8, anulando por completo todos los mecanismos que venía mostrando el campeón defensor y con efectividad en la marca y en la posesión, sacó provecho de cada pelota. Mostrando actitud y borrando a sus rivales que no encontraron espacios. Ni para las individualidades, ni el juego colectivo.



Con un penal, Genaro Carrió abrió el marcador para la visita a los 16 minutos, en la primera ocasión de jugar en territorio correntino, ya que hasta entonces y luego de eso, era todo de Taraguy. Fue así que a los 21', los delanteros jugaron corto hasta llegar al try tras scrum, Zabalo ponía al frente a su equipo y Benítez Hardoy ampliaba.

El dominio correntino continuaba, atacando todas las pelotas, desde el fondo gran carrera de Desimoni para terminar con el "doctor" Álvarez zambulléndose en el ingoal chaqueño. Y antes del final del primer tiempo, para seguir sacando diferencias, Taraguy empujó con su pack, tras un maul para que Codermatz apoye el tercer try de la tarde para los correntinos. Así se fueron al descanso, tras unos primeros 40 minutos muy prolijos y efectivos de los "cuervos", 24 a 8 arriba en el marcador.



Para el complemento, Curne comenzó a controlar la pelota, pero sin mayores espacios, hasta que Schanton concretó un ensayo cerca de la banderita al abrir toda la cancha. Parecía que se llegaría la reacción chaqueña. Pero fue ahí cuando más sólida se puso la defensa correntina. Doble marca a las principales figuras de Curne y cortaron todos los vínculos. Hasta que a los 24' en las 22 de Taraguy, Desimoni interceptó un pase que tenía intensiones de try chaqueño, para terminar corriendo toda la cancha y desatando la alegría correntina. El marcador 39 a 8 con 15 minutos por jugar, a favor de un Taraguy en una tarde perfecta.



Los bancos se movían, enfriando un partido juzgado, pero faltarían emociones, ya que los correntinos no bajaron los brazos, fueron los delanteros nuevamente que después de un scrum en las 22, alcanzó un nuevo try de Zabalo, más la efectividad de Benítez Hardoy para cerrar el espectacular triunfo por 36 a 8. Fue así que Taraguy se reencontró con el triunfo, se prende nuevamente en la conversación y frenó a un Curne que estuvo desdibujado en la tarde correntina. No sólo en Primera, porque Taraguy se quedó con todos los partidos de la jornada, superando en M15, M16, Preintermedia e Intermedia a los chaqueños.



Síntesis del partido:

Taraguy (36): Julián González García, Juan José Pruyas Tanara y Francisco Codermatz; Gonzalo Cinat, Víctor Rolón; Alejandro Gallardo, Ignacio Giménez y Matías Zabalo; Juan Cruz Chiama y Tomás Benítez Hardoy; Enzo Sander, Emiliano Salinas, Francisco Meabe, Matías Chiama y Juan Martín Desimoni. Ent: Miguel Castelli.

Curne (8): Luis Zizuela, José Morales y Juan Martín Gualdoni; Agustín Alemán, Ignacio Biscay; Marcelo Rebori, Mariano Martina y Juan Morales; Kalim Burli y Genaro Carrió; Francisco Liotta, Juan Ignacio Altamirano, Camilo Schanton, Yasir Burlli y Tomás Carrió. Ent: Alejandro Aguirre.

Progresión: PT: 16' penal de G Carrió (C) 0-3; 21' try de M Zabalo convertido por T Benítez Hardoy (T) 7-3; 26' try de E Álvarez conv por Benítez Hardoy (T) 14-3; 36' penal de Benítez Hardoy (T) 17-3; 40' try de F Codermatz conv por Benítez Hardoy (T) 24-3. ST: 6' try de C Schanton (C) 24-8; 24' try de J M Desimoni (T) 29-8; 32' try de M Zabalo conv por Benítez Hardoy (T) 36-8.

Cambios: ST: 14' Patricio Voss por J González García (T); 14' Agustín Aguirre por T Carrió (C); 20' Vicente Pruyas por F Codermatz (T); 21' Ramiro Fernández y Alejandro Brítez por M Martina y L Zizuela (C); 25' Sebastián Rosselló por JJ Pruyas Tanara (T); 25' Leandro Pagano por José Morales (C); 30' Martín Moncada y Florencio Aguilar por E Álvarez y F Meabe (T); 33' Pablo Ylles y Juan Peyrano por JM Gualdoni y K Burlli (C); 36' Gonzalo Sanabria y Ricardo Malgor por I Giménez y M Chiama (T); 38 Jonathan Scarpa por F Alemán (C).

Amonestado: ST: 19' F Aguilar (T).

Referee: M Piñeiro.

Cancha: Taraguy.



