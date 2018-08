En Santa Ana, Aranduroga no pudo con Regatas

En otro de los duelos adelantados de la novena fecha del Regional de rugby, Aranduroga y los "remeros" no se sacaban diferencias en Santa Ana, hasta los minutos finales que fueron redituables para la visita. Los chaqueños ahora acechan la punta.

En Santa Ana, los protagonistas de un duelo para reposicionarse se enfrentaban por la novena fecha del Regional, y fue Regatas de Resistencia que sacó diferencias sobre el final del encuentro, ante un Aranduroga que se descuidó y se quedó con las manos vacías. Parecía un partido que terminaría en tablas, porque ninguno se supo sacar diferencias, pero en el epílogo del encuentro, un try penal y la rapidez de Dansey le dieron el triunfo a los "remeros" con bonus incluido por 25 a 13. Y de esta manera, los chaqueños y aprovechando la derrota de Curne, quedaron a un punto del líder.



Y otra vez un equipo chaqueño fue verdugo en Santa Ana (como lo habían sido Sixty y Curne en fechas anteriores). El partido iba 13-13 hasta el minuto 79 del match. Un rato antes, el elenco local perdió a un pilar por amonestación, ganó en confianza el scrum visitante y fue clave para destrabar la paridad y tener a los "remeros" como protagonistas en el cierre.

El juego tuvo sus pasajes cambiantes. Comenzó mejor Regatas con un try de Mariano Miño encontrando espacios en la defensa local. Antes de la media hora estiró diferencias con otra incursión similar y fue Gastón Vidondo el que apoyó. Aranduroga logró emparejar las acciones e irse al descanso con el 10-10 en el marcador, a través de un penal de Marchissio y el try de Sebastián Borda, culminando una jugada clave del pack "cebra".



Ese envión le dio mayor confianza al equipo local que volvió a anotar en los primeros minutos del segundo tiempo (otro penal de Marchissio) y con el dominio territorial, contenía a Regatas que recién pudo destrabar y volver a igualar las acciones en el minuto 22, con un penal de Miño. Hasta que llegó la reacción visitante y su pasaje efectivo del pack. Tuvo juego muy cerca del ingoal rival y allí, el local perdió a su pilar Martín Saade por amonestación. Acto seguido, con scrums y empeño por desnivelar, el referee Colussi otorgó el try penal con que sellaría una victoria importante. En desventaja (13-20), Aranduroga apuró la salida y no pudo encontrar juego, algo que aprovechó Regatas para encontrar el desorden defensivo y fue Carlos Dansey el que apoyó el cuarto try visitante para confirmar distancias y la victoria chaqueña.



Síntesis del partido:´

Aranduroga (13): Rogelio Casco, Gonzalo Ognio y Martín Saade; Gustavo Soto Correa, Sebastián Borda; Juan J Machado, Matías Neironi y Leandro Gándara; Matías Chifflet y Ezequiel Marchissio; Ignacio Romero Artaza, Augusto Belén Cassani, César Jara, Juan Schiavoni y Facundo Castillo Rúveda. Ent.: Alfredo Mateos.

Regatas (25): Hugo Acosta, Fernando Gómez y Franco Vianello; Jorge Avila, Mariano Martínez; Javier Rodríguez, Lucas Harispe y Fernando López; Facundo Allevi y Pablo Fogliatti; Ramiro Vidondo, Pedro Bojanich, Rodrigo Camacho, Marcelo Miño y Carlos Dansey. Ent: Alberto Álvarez.

Progresión: PT: 3' try de M Miño (R) 0-5, 20' penal de E Marchissio (A) 3-5, 27' try de R Vidondo (R) 3-10, y 38' try de S Borda conv por E Marchissio (A) 10-10. ST: 10' penal de E Marchissio (A) 13-10, 22' penal de M Miño (R) 13-13, 39' try penal (R) 13-20 y 42' try de C Dansey (R) 13-25.

Cambios: ST: 8' Joaquín Vernengo por Gándara (A), 14' Facundo Fernández por Avila (R ), 19' Facundo Quiñones por Bojanich (R ), 22' Alfredo Bordón por Harispe (R ) y Enzo González por Chifllet (A), 27' Juan Ramírez por Soto Correa (A) y 28' Patricio Encina por Cassani (A).

Amonestados: PT: 38' Avila (R ), ST: 34' Saade (A).

Referee: Diego Colussi.

Cancha: Aranduroga.



