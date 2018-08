San Patricio perdió en casa ante Aguará

En un tarde con pocas luces, el elenco correntino perdió de local ante los formoseños, 12 a 10, que de esa manera lograron su primera victoria como visitante.

San Patricio cayó en el cierre de la primera rueda de la Zona Campeonato del Regional de Clubes NEA 2018. Fue en su cancha, 12 a 10 ante el aguerrido Aguará de Formosa, completando la novena fecha de la competencia, que de esa manera culminó la primera rueda. San Patricio sumó intenciones en los primeros instantes del partido y Santiago Luque desperdició su primer penal.



Pero la visita ganó metros, aprovechó cada infracción del local y el apertura Juan Francisco Miceli cambió por puntos con dos penales consecutivos. Antes del finalizar el primer tiempo, el pack de forwards de los locales incursionó por el centro de la cancha, cuidó la pelota y los backs sellaron la primera llegada al ingoal rival. Fue el wing Facundo Gentil el que apoyó el primer (y sería único) try de la tarde.



Con esa leve diferencia en el score (7-6), San Patricio largó el complemento con mayores ambiciones, pero Aguará tuvo actitud en el tackle y no le simplificó el trabajo a los locales. Primero fue Micieli el que volvió a sumar para la visita con un penal (dejó 7-9 el score), pero antes del cuarto de hora fue Luque el que volvió a darle el protagonismo a San Patricio y establecer el 10-9 en el marcador.



El partido encuentró un bache, donde ambos equipos buscaron hacer pie desde el dominio territorial y abriendo el juego. El roce llevó a sumar amonestados (dos por bando) pero esas ausencias alternadas no incidieron en el marcador. Y cuando el reloj comenzaba a mandar sus últimos avisos y ambos planteles sintiendo el desgaste, Micieli probó a "las haches" y logró darle tres puntos más a la visita. San Patricio tuvo en la réplica otra chance a pocos minutos del final, pero Luque no pudo revertir su irregularidad en los envíos y no modificó el resultado final, con triunfo festejado por Aguará el primero de visitante.



Síntesis del partido:

San Patricio (10): Valentín Romero, Germán Boelki y Christian Denis; Esteban Del Curto y José Yaya; Hugo Castillo, Franco Silvestrini y Eric Ramos; Juan Gómez Artal y Pablo Midón; Facundo Gentil, Nahuel Vidal, Carlos Espínola y Juan Ruiz Díaz; Santiago Luque. Ent: Carlos Lottero.

Aguará (12): Matías Renzulli, Gastón Benítez y Augusto Schulz; Franco López y Carlos Amaya; Fernando Godoy, Miguel González y Mario Bravo; Juan Rave y Juan F. Miceli; Sergio Espínola, Emiliano Vallejo, Gerardo Casco y Juan Barreneche; Iván Fernández. Ent: Carlos Toledo.

Progresión: PT: 20' penal de J F Miceli (A), 27' penal de Miceli (A) y 37' gol de Luque por try de Gentil (SP). ST: 4' penal de Miceli (A), 12' penal de Luque (SP), 34' penal de Miceli (A).

Cambios: PT: 23' Juan Leiva por Yaya (SP) y 28' Ramiro López por Amaya (A). ST, al inicio: Nicolás Gea por Denis (SP), Octavio Fiat por Boelki (SP) y Augusto Nicora por López (A), 5' Nicolás Riego por Del Curto (SP), Lisandro Pedretti por Vidal (SP) y Gastón Mongelos por Barrenehe (A), 10' Atahualpa Gentil por Castillo (SP), 11' Ricardo Rossich por Ruiz Díaz (SP) y Juan Manuel Miceli por Benítez (A), 20' Roberto Palacio por Gentil (SP) y Santiago Álvarez por Ballejo (A), 21' Juan Ramiro Miceli por Rave (A) y 24' Daniel Almirón por Schulz (A).

Amonestados: PT: 30' Ballejo (A) y 39' Castillo (SP). ST: 3' Leiva (SP) y 11' Godoy (A).

Referí: Maximiliano Freschi.

Cancha: San Patricio.



