Los correntinos abrirán la segunda ronda el domingo

La decima comenzará con la segunda ronda del certamen zonal y el domingo tendrá a los tres correntinos jugando como locales. Mañana abren en Resistencia, Sixty vs. Regatas.

La décima fecha, primera de las revanchas, del torneo Regional NEA de rugby, se pondrá en marcha mañana pero los equipos correntinos recién verán acción al día siguiente. El único adelanto de la fecha será protagonizado pro Sixty y Regatas Resistencia, mientras que para la jornada dominguera se programaron tres cotejos en la capital correntina: Taragüy recibirá a Centro Cazadores, Aranduroga hará lo propio con Aguará y San Patricio será local frente a Capri. En la oportunidad quedará libre el único puntero del certamen: Curne.



El pro­gra­ma com­ple­to de la dé­ci­ma fe­cha se­rá:

Sá­ba­do 11 de agos­to:

16:15 Sixty vs Re­ga­tas

Do­min­go 12:

16:15 Ta­ra­guy vs Cen­tro Ca­za­do­res

16:15 Aran­du­ro­ga vs. Agua­rá

16:15 San Pa­tri­cio vs. CA­PRI

Li­bre: CUR­NE de Re­sis­ten­cia

Con la mis­ma agen­da y los mis­mos cru­ces, las ca­te­go­rí­as Me­no­res de 19 años e In­ter­me­dia ju­ga­rán co­mo pre­li­mi­na­res des­de las 14:30, mien­tras que en Me­no­res de 17 años, el kick off se­rá des­de las 13.



