San Patricio cayó en casa ante Capri

El equipo correntino lo ganaba a segundos del final pero la visita misionera lo ganó en la última jugada. Salió un partido interesante, con errores repartidos y que lo terminó ganando el “azzurro” por 37-34, provocando la segunda derrota local del “rojinegro”.

San Pa­tri­cio vol­vió a mos­trar­se ac­ti­vo co­mo lo­cal, mos­tró in­ten­si­dad pa­ra sa­lir de es­te mo­men­to ne­ga­ti­vo pe­ro otra vez no pu­do co­ro­nar una tar­de. Co­se­chó su ter­ce­ra de­rro­ta al hi­lo (la se­gun­da co­mo lo­cal) ca­yen­do an­te CA­PRI de Po­sa­das por 37-­34, en el cie­rre de la dé­ci­ma fe­cha de la Zo­na Cam­pe­o­na­to del Re­gio­nal de Clu­bes del NE­A.

Se ano­ta­ron nue­ve tries en el par­ti­do y los mi­nu­tos fi­na­les pro­vo­ca­ron el dra­ma­tis­mo que la vi­si­ta su­po apro­ve­char­lo ca­pi­ta­li­zan­do erro­res en los me­tros cer­ca del in­go­al lo­cal. Y “Sam­pa” lar­gó con to­do. En­con­tró un pack ga­nan­do me­tros y así co­ro­nó su pri­me­ra po­se­sión cla­ra con un try pe­nal pa­ra abrir el sco­re a los 5’.

CA­PRI de­fen­dí­a, tac­kle­a­ba y no en­con­tra­ba los es­pa­cios en los me­tros fi­na­les. Fue el full­back Ovie­do el que pri­me­ro pro­bó “a los pa­los” pe­ro no pu­do su­mar pa­ra la vi­si­ta. Y en la ré­pli­ca, los backs lo­ca­les mos­tra­ron ofi­cio y el jue­go de ma­nos de­jó so­lo al aper­tu­ra Mi­dón que co­rrió ha­cia el try. Pe­ro la vi­si­ta no de­sen­to­nó, su­mó tres tries en vein­te mi­nu­tos y ce­rró me­jor el pri­mer tiem­po a pe­sar que San Pa­tri­cio se man­te­nía arri­ba en el sco­re (20-­17) ane­xan­do pun­tos des­de los pe­na­les ano­ta­dos por Pe­dret­ti y Lu­que.



En el com­ple­men­to, am­bos equi­pos co­men­za­ron a sen­tir el des­gas­te del par­ti­do in­ten­so. Lu­que fa­lló un pe­nal pa­ra au­men­tar, pe­ro fue De Be­ni­to el que pu­so igual­dad en el mar­ca­dor (20-­20 en 10’). El par­ti­do ya te­nía un guión abier­to y ca­da uno apro­ve­cha­ba erro­res pa­ra mar­car di­fe­ren­cias en los me­tros fi­na­les. El que fa­lla­ba en la mar­ca lo su­fría y los for­wards que se arri­ma­ban al in­go­al ri­val ge­ne­ral­men­te pro­vo­ca­ban el des­ni­vel.



Un try de Lu­que pa­ra el lo­cal y des­pués, Ro­me­ro pa­ra los mi­sio­ne­ros le die­ron diez mi­nu­tos efec­ti­vos al par­ti­do y de­ja­ron un cie­rre con dra­ma­tis­mo. De Be­ni­to su­mó otro pe­nal en el mi­nu­to 30 y pu­so el mar­ca­dor 27-­30, pe­ro CA­PRI no pu­do sos­te­ner el en­vión lo­cal y fue Va­len­tín Ro­me­ro el que mar­có un try que pu­do ser de­ci­si­vo, a po­cos mi­nu­tos del fi­nal.



“San­pa” ga­na­ba 34-­30 pe­ro de­jó pro­gre­sar y ga­nar me­tros al pack mi­sio­ne­ro, pa­ra que la vi­si­ta no lo de­sa­pro­ve­che y lle­ga­rá al agó­ni­co try, por in­ter­me­dio del se­gun­da lí­nea Tan­nu­ri pa­ra de­sa­tar el fes­te­jo del triun­fo vi­si­tan­te. San Pa­tri­cio lo tu­vo pa­ra ga­nar, pe­ro no su­po cui­dar la di­fe­ren­cia. Así des­per­di­ció el ter­cer par­ti­do pa­ra es­ca­lar po­si­cio­nes (la se­ma­na pa­sa­da ca­yó co­mo lo­cal an­te Agua­rá), y la pró­xi­ma fe­cha que­da­rá li­bre.



