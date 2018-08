Taraguy superó a Capri y es escolta del líder Curne

El Regional de Rugby se puso al día y en match postergado de la cuarta fecha, Taraguy se hizo fuerte en su casa y derrotó a Capri de Posadas, 20 a 12, para mantenerse en el segundo lugar de la tabla, a tan solo una unidad del puntero, Curne de Resistencia, que también salió victorioso en la jornada dominguera.



Se dio un encuentro difícil para el local que necesitaba de la victoria para seguir prendido y no perder distancias ante el líder Curne. Pero fue Capri el que puso las primeras condiciones y tomó control, y dominio territorial de los "cuervos" le permitió sobre el cuarto de hora llegar a la primera conquista, con una buena corrida por el lado ciego del wing Enzo Sander. Y luego aumentó la cuenta con un penal de Tomás Benítez Hardoy, para irse al descanso adelante 10 a 0.



Ya en el segundo tiempo, Capri reacomodó su plan de juego con el trabajo de los forwards pero no tuvo profundidad. Falero falló un penal y no pudo descontar en la primera incursión en el terreno rival. Con volumen para jugar, Taraguy encontró algunos jugadores sueltos de marca y Julián González García, ingresado segundos antes, tomó su primera pelota, sorprendió a la defensa visitante y corrió 40 metro, para apoyar el segundo try del equipo correntino en la tarde (17-0).



El encuentro cayó en un bache y el recambio generó mayores alternativas. Así fue como Capri aprovechó sus últimos movimientos y, primero con una salida rápida del pilar Eduardo Ramírez a metros del ingoal, para apoyar bajo los palos el primer try de los misioneros. Luego, con otra incursión por el centro de la cancha de Falero para llegar al segundo try en dos minutos y establecer las cuentas con menos ventajas (17-12). La visita apuró el cierre y fue Oviedo que falló puntos desde los envíos a los palos que le hubieran dado otro final.



Y el apertura correntino Benítez Hardoy aprovechó una infracción rival y pidió palos para sumar otros tres puntos y sellar el partido ya en tiempo cumplido. Ya no hubo lugar para mucho más, pese al susto del final, Taraguy ganó con merecimientos y sigue en una posición encumbrada, aunque no debe permitirse desconcentraciones que ante otros adversarios le pueden costar mucho más caras. No hubo tiempo para más y Taraguy respiró tras el apuro de los instantes finales, para quedarse con la victoria necesaria y merecida para seguir prendido.



En tanto que Curne derrotó a Aguará de Formosa por 31 a 24, para mantenerse al tope de las posiciones del Torneo Regional NEA 2018. La victoria de los "canarios" terminó siendo justa pero apretada después de un primer tiempo sólido en el que marcó clara diferencia, pero en el complemento se produjo la reacción de Aguará que mediante tres tries puso en aprietos a los chaqueños cuando perdieron el control de la pelota y se sumó la debilidad de la defensa.

Síntesis del partido:

Taraguy (20): Patricio Voss, Juan Pruyas Tanara y Juan Francisco Codermatz; Gonzalo Cinat y Gonzalo Soria; Alejandro Gallardo, Ignacio Giménez y Rodrigo Castro Méndez; Juan Cruz Chiama y Tomás Benítez Hardoy; Enzo Sander, Juan Pablo Sena, Martín Moncada y Matías Chiama; Juan Martín Desimoni Entrenador: Miguel Castelli.

Capri (12): Juan José Vaz, Camilo Insaurralde y Eduardo Ramírez; Lucas Tannuri y Martín Halty; Leandro Horrisberger, Facundo Tejerina y Santiago Horrisberger; Nicolás Enrique y Leonardo Fernández; Matías De Benito, Manuel Benítez, Carlos Amarilla y Ignacio Oviedo; Sebastián Falero. Entrenador: Gustavo Maciel.

Progresión: PT, 18' try de Enzo Sander, convertido por Tomás Benítez Hardoy (T) y 28' penal de Benítez Hardoy (T). ST, 9' try de Julián González García, convertido por Benítez Hardoy (T), 36' try de Eduardo Ramírez, convertido por Sebastián Falero (C), 38' try de Sebastián Falero (C) y 40' penal de Benítez Hardoy (T).

Cambios: ST, al inicio Federico Tarnowski por Halty, Mauricio Romero por S Horrisberger, Lucas Enrique por De Benito y Germán Rosillo por Amarilla (C), 3' Paul Echeverría por Insaurallde (C), 5' Emiliano Álvarez por Sena (T), 8' Julián González García por Voss (T), 9' Fernando Castelli por Fernández (C), 14' Alfredo Sanabria por Castro Méndez (T), 19' Nicolás Palaguerra por Vaz (C), 21' Sebastián Rosselló por Pruyas Tanara y Agustín Payes por Codermatz (T), 26' Gonzalo Galarza por L Horrisberger (C) y 33' Gustavo Rosselló por JC Chiama y Ricardo Malgor por M Chiama (T).

Amonestados: PT, 27' Lucas Tannuri (C). ST, 24' Matías Chiama (T).

Referee: Diego Colussi (Urne).

Cancha: Taraguy Rugby Club (Corrientes).

Intermedia: Taraguy 39-31 Capri.



Posiciones:

Curne 31 puntos

Taraguy 30

Sixty 27

Regatas 26

Aguará 25

Capri 18

Aranduroga 18

San Patricio 15

Centro Cazadores 2



Próxima fecha (11ª):

Aguará vs Sixty

Regatas vs Taraguy

Centro Cazadores vs Curne

Capri vs Aranduroga

Libre: San Patricio



